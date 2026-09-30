Профессор: в Латвии поступки человека вне работы могут ударить по репутации целого учреждения

Ранее сообщалось, что перед выборами в 15-й Сейм бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс, которого поймали за рулем в состоянии сильного опьянения, вновь обратился к обществу, заявив, что принял решение больше не употреблять алкоголь. "В последние дни многие задавали мне один конкретный вопрос - если меня изберут, буду ли я работать в Сейме депутатом? И теперь я действительно могу ответить - да, если жители меня изберут, я буду работать депутатом и помогать наиболее социально уязвимым группам, в том числе активно заниматься снижением проблем, связанных с алкоголем и зависимостями в стране", - заявил Узулниекс в видеообращении.