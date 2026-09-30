Профессор: в Латвии поступки человека вне работы могут ударить по репутации целого учреждения
Поступки публичных людей вне рабочего времени могут влиять не только на их собственную репутацию, но и на отношение общества к профессии и учреждению, которое они представляют. Об этом в эфире TV24 в программе "Preses klubs" заявил профессор, председатель Совета Латвийского университета Марцис Аузиньш.
По словам Аузиньша, подобные ситуации нельзя связывать исключительно с какой-то одной профессией. В центре внимания общества может оказаться профессор, водитель автобуса, политик или представитель другой сферы, причем его поведение способно вызвать вопросы уже не только к нему самому.
"Я думаю, что это на самом деле практически ни к одной профессии нельзя не отнести. Профессор, скорее всего, и вне рабочего времени все равно остается в центре какого-то внимания. Если бы его студенты увидели его, не знаю, таким, каким мы увидели некоторых государственных должностных лиц, это в любом случае стало бы скандалом", - отметил профессор.
Он подчеркнул, что последствия такой ситуации могут выйти далеко за пределы личной репутации человека. "Скандал был бы не только для репутации самого профессора. Понятно, что было бы так: смотрите, что это за вуз, что там работают такие люди, и так далее", - пояснил Аузиньш.
Похожую ситуацию, по его словам, можно представить и в другой сфере. Например, если водитель автобуса оказывается за рулем в состоянии алкогольного опьянения, реакция общества может распространиться не только на конкретного человека, но и на предприятие, в котором он работает. "Мы некоторое время назад слышали, что водителя автобуса обнаружили за рулем изрядно пьяным. Тогда понятно, что сразу возникает мнение уже обо всем автопарке, в котором он работает", - сказал Аузиньш.
При этом профессор считает, что речь идет не только об отдельных громких случаях. Подобные истории, по его мнению, в определенной степени отражают отношение общества к ответственности и поведению человека в публичном пространстве.
"Мне кажется, что это каким-то образом характеризует общество в целом", - подчеркнул Аузиньш.
Особенно заметно это становится в отношении людей, чья профессиональная деятельность изначально связана с публичностью. По мнению Аузиньша, именно поэтому граница между личной жизнью и профессиональной репутацией для публичных людей на практике может оказаться значительно тоньше, чем кажется.
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