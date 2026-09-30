В Риге впервые установлен "потолок" для закупочных цен на теплоэнергию

Rīgas siltums сообщает, что совместно с Министерством климата и энергетики разработано решение, позволяющее отвязать цену теплоэнергии, производимой из биотоплива в рыночной зоне, от колебаний цен на природный газ. В соответствии с Законом об энергетике и разработанной Комиссией по регулированию общественных услуг методикой в рыночной зоне будет устанавливаться максимальная закупочная цена теплоэнергии. Она будет состоять из постоянной и переменной частей, причем переменная часть будет привязана к изменению цен на биотопливо.