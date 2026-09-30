В Риге впервые установлен "потолок" для закупочных цен на теплоэнергию
Как сообщает Rīgas siltums, для обеспечения максимально низких тарифов в отопительный сезон на основании решения совета Комиссии по регулированию общественных услуг на октябрь 2026 года рассчитана максимальная закупочная цена теплоэнергии. Для объема, закупаемого на конкурентной основе, она составляет 54,85 евро за мегаватт-час.
Цена рассчитана на основе утвержденного регулятором действующего тарифа на теплоэнергию и средневзвешенной цены щепы на октябрь – 29,07 евро за мегаватт-час. Стоимость щепы определена с учетом цен, предусмотренных заключенными договорами на ее поставку.
В дальнейшем "потолок" закупочной цены теплоэнергии будет устанавливаться и публиковаться на сайте Rīgas siltums ежемесячно.
Rīgas siltums сообщает, что совместно с Министерством климата и энергетики разработано решение, позволяющее отвязать цену теплоэнергии, производимой из биотоплива в рыночной зоне, от колебаний цен на природный газ. В соответствии с Законом об энергетике и разработанной Комиссией по регулированию общественных услуг методикой в рыночной зоне будет устанавливаться максимальная закупочная цена теплоэнергии. Она будет состоять из постоянной и переменной частей, причем переменная часть будет привязана к изменению цен на биотопливо.
Добавим, что 54,85 евро за мегаватт-час - это не конечный тариф для жителей. В потребительский тариф входят также расходы на передачу и распределение тепла и другие затраты.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в этом сезоне Rīgas Siltums прогнозирует повышение тарифа на тепловую энергию примерно на 20–30%.