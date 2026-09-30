ВИДЕО: тревожные кадры из салона самолета Flydubai, который подал сигнал тревоги по пути в Израиль
Появились кадры из салона самолета Flydubai, который утром 30 сентября едва не попал в катастрофу. На видео слышно, что пассажиры находятся в панике - люди кричат и молятся, а потом радуются спасению.
Ранее Otkrito сообщал, что рейс Flydubai FZ1073, следовавший из Дубая в Израиль, изменил курс над воздушным пространством Иордании и направился в сторону Саудовской Аравии. Самолет сначала передал общий сигнал чрезвычайной ситуации, а через несколько минут - сигнал, который может свидетельствовать о теракте на борту воздушного судна. Позже самолет снова передал общий сигнал тревоги и приземлился в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии.
Изначально рассматривалось несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, второй пилот мог ранить капитана и попытаться намеренно направить самолет к земле, после капитан вступил с ним в физическую борьбу. Также сообщалось, что пассажиры-израильтяне попали в кабину пилотов, чтобы помочь.
По информации издания Walla, нападавший мог быть гражданином Омана, а пострадавший - гражданином Объединенных Арабских Эмиратов.
Сообщается, что безопасно посадить самолет удалось благодаря дополнительному экипажу пилотов, который находился на борту.