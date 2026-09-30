ВИДЕО: тревожные кадры из салона самолета Flydubai, который подал сигнал тревоги по пути в Израиль

Ранее Otkrito сообщал, что рейс Flydubai FZ1073, следовавший из Дубая в Израиль, изменил курс над воздушным пространством Иордании и направился в сторону Саудовской Аравии. Самолет сначала передал общий сигнал чрезвычайной ситуации, а через несколько минут - сигнал, который может свидетельствовать о теракте на борту воздушного судна. Позже самолет снова передал общий сигнал тревоги и приземлился в аэропорту Табук на северо-западе Саудовской Аравии.