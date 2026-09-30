Очистка памятника Свободы
В Риге началась очистка памятника Свободы, чтобы к Дню провозглашения Латвийской Республики 18 ноября он предстал обновленным. Однако закончить работы ...
ФОТО: в Риге взялись за очистку памятника Свободы стоимостью почти 18 тысяч евро
В Риге началась очистка памятника Свободы, чтобы ко Дню провозглашения Латвийской Республики 18 ноября он предстал обновленным. Однако закончить работы за несколько дней не получится: разные виды камня и многочисленные скульптурные детали требуют особого подхода.
По заказу Рижского агентства памятников работы выполняет компания Wenda Wash. Часть территории обозначена сигнальной лентой и конусами, рядом находится автомобиль подрядчика.
Точную дату завершения работ пока назвать невозможно. На сроки влияют погода и техническая сложность процесса: для разных материалов необходимо подбирать подходящие методы очистки. Предполагается, что работы могут продлиться несколько недель.
В ансамбле памятника использованы серый и красный финский гранит, а также итальянский травертин. У каждого материала свои свойства и чувствительность к воздействию окружающей среды, поэтому поверхности очищают бережно и постепенно.
Задачу усложняет и скульптурное оформление монумента. Помимо фигуры Свободы, в ансамбль входят несколько скульптурных групп и групп рельефов. Многочисленные формы, углубления и детали требуют тщательной последовательной обработки, чтобы сохранить художественную и культурно-историческую ценность памятника.
Регулярный уход необходим, чтобы защищать памятник от загрязнений, которые со временем накапливаются на каменных поверхностях. Их появлению способствуют загрязнение воздуха, пыль и осадки.
Стоимость работ по договору составляет 17 762,80 евро, включая налог на добавленную стоимость. Очистку планируют провести так, чтобы государственный праздник 18 ноября памятник Свободы встретил в обновленном виде.