Стало известно о планах покушений на оппозиционеров Пономарева и Каспарова в США
Российские спецслужбы, по данным испанской газеты El Mundo, несколько месяцев готовили убийства российских оппозиционеров Гарри Каспарова и Ильи Пономарева в США, а также еще одного потенциального противника Кремля в Вильнюсе.
Летом американские власти предупредили Каспарова о том, что он стал возможной целью покушения. После этого ему впервые с момента переезда в Нью-Йорк в 2013 году предоставили специальную охрану.
По данным El Mundo, наиболее далеко зашла подготовка покушения на бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева. Один из завербованных в США людей фотографировал и снимал на видео два объекта в Вашингтоне, связанные с предполагаемой жертвой. За сбор информации ему предлагали от 1000 до 1500 долларов, а за убийство - 40 000 долларов. Однако мужчина отказался выполнять саму расправу, после чего ему предложили найти другого исполнителя.
Американские власти в сентябре предъявили обвинения пяти предполагаемым участникам сети. По версии прокуратуры, среди них были бывший российский сотрудник разведки Юрий Храмеев, его сын Кирилл Храмеев, а также граждане Кубы и Венесуэлы. Следствие считает, что сеть действовала в интересах российских спецслужб и занималась поиском исполнителей для слежки, убийств и других операций в США и Европе. Все обвиняемые, согласно материалам дела, находятся в России и пока не задержаны.
Еще одно предполагаемое убийство, согласно El Mundo, планировалось в Вильнюсе. Потенциальную жертву собирались убить ножом либо облить бензином и поджечь. За это преступление предлагалось 25 000 долларов. Имя человека в публикации не раскрывается. Среди возможных целей упоминается Иван Тютрин - один из основателей "Форума свободной России" вместе с Каспаровым. В последние месяцы полиция неоднократно предупреждала его о возможной угрозе. Однако американские материалы не позволяют однозначно утверждать, что именно Тютрин являлся человеком, которого планировали убить в Вильнюсе.
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В публикациях также фигурируют бывший российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза и башкирский активист Руслан Габасов. В случае Габасова известно, что в 2025 году он обнаружил в своей машине устройство для слежки, а литовские правоохранительные органы позднее раскрыли план его убийства. Сам Габасов подтверждал, что литовские спецслужбы сообщили ему о предотвращенном покушении.