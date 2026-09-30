Стало известно о планах покушений на оппозиционеров Пономарева и Каспарова в США

По данным El Mundo, наиболее далеко зашла подготовка покушения на бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева. Один из завербованных в США людей фотографировал и снимал на видео два объекта в Вашингтоне, связанные с предполагаемой жертвой. За сбор информации ему предлагали от 1000 до 1500 долларов, а за убийство - 40 000 долларов. Однако мужчина отказался выполнять саму расправу, после чего ему предложили найти другого исполнителя.