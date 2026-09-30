В первый день октября на большей части Латвии будет светить солнце, а воздух прогреется до +16…+21 градуса.
В Латвии
Сегодня 18:04
Октябрь в Латвии начнется с солнца и тепла до +21 градуса
В четверг, в первый день октября, температура воздуха в Латвии повысится до +16…+21 градуса. Теплее всего будет в Курземе, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами образуется туман, а днем на большей части территории страны будет светить солнце. При слабом восточном и юго-восточном ветре температура воздуха ночью опустится до +5…+13 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый восточный и юго-восточный ветер. Утром температура воздуха составит +12 градусов, а во второй половине дня поднимется до +19 градусов.