Полтора года назад 6-летний Марк из Сигулды не говорил вообще. Сейчас он строит первые фразы - и ему нужна помощь
Когда Марку было около полутора лет, он перестал развиваться так, как раньше, а связная речь так и не появилась. Позже врачи диагностировали у мальчика расстройства аутистического спектра и задержку развития. Сейчас, благодаря регулярным занятиям, Марк начал говорить. Чтобы не потерять достигнутый прогресс, ему необходимо продолжать терапию, но ее стоимость для семьи неподъемна.
6-летний Марк обожает машины, корабли и мультики про котов. Вместе с мамой, папой и двумя сестричками он живет в Сигулде. Через год ему нужно идти в школу. Но вот говорить Марк начал всего полтора года назад. У него нарушения аутического спектра, задержка речи и интеллектуального развития.
До этого мальчик не говорил вообще. Первые результаты дали сеансы АВА-терапии в сочетании с занятиями у аудиологопеда.
"Я сначала даже сама не очень верила, что это поможет, - говорит мама Илона. - Но зимой мы пошли на АВА-терапию впервые, а уже весной у Марка появились первые слова, а затем и фразы. Хотя он все еще говорит не очень понятно, но прогресс есть. Нам нельзя останавлиаться".
Конечно, тут играет роль и комплексный подход в реабилитации, и упорство родителей, которые начали делать все возможное сразу, как только узнали о диагнозе сына.
Стоимость годового курса ABA-терапии, а также занятий с аудиологопедом и занятий по стимулированию интеллектуального развития составляет 7500 евро в год. Для семьи с тремя детьми это огромная сумма. Поэтому мама обратилась за помощью.
В полтора года начал говорить первые слова, а потом замолчал
Проявилось это примерно в 1,5 года. До этого мальчик развивался нормально, и у мамы не было причин для волнения: "Сын уже научился говорить первые слова – мама, папа, котик. А потом, в 1,5 года, будто пошел регресс". Связная речь не проявлялась, на предметы он показывал пальчиком. Но врачи не видели оснований переживать - еще слишком маленький.
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"Потом у Марка стало проявляться агрессивное поведение. Когда ему что-то не нравилось, швырял вещи и кричал. С другими детьми он общаться не умел", - рассказывает мама.
Родители начали обследовать ребенка, побывали у невролога, детского психиатра. ADOS-тест показал наличие аутического спектра. "В тот момент мы ничего про аутизм не знали, никогда не сталкивались с этим диагнозом. Нужно было что-то делать, и я начала искать информацию везде, где можно", - говорит мама.
С 2 лет Марка начали водить к эрготерапевту, аудиологопеду, физиотерапевту и на занятия в сигулдский центр Cerības spārni. Он начал посещать спецгруппу детского сада Pasaciņas, где с ним занимаются по 56-57 программам.
Растить особенного ребенка непросто
Пока мы разговаривали с мамой Илоной, Марк не выпускал из рук свои любимые машинки и катал их по зеленой траве у дома. Марк - добрый мальчик, мы принесли ему конфеты, а он тут же начал угощать нас. Но общаться с ним непросто.
Растить особенного ребенка - это постоянные страхи, стрессы, усталость, напряжение… Часто – бессилие. Но и невероятная любовь, без которой просто не выстоять и не справиться. В этой ситуации маме важно - не терять надежды, не выгореть эмоционально. Конечно, помогает семья. А с семьей Марку повезло. Его все очень любят.
Каспар и Илона вместе давно. И они – одна команда. Каспар работает водителем. Илона по профессии – бухгалтер. В основном, работает удаленно, так как с Марком нужно много заниматься, возить его на занятия и к врачам.
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В семье растут еще две старшие дочки – 15-летняя Лаура и 18-летняя Эвелина, обе обожают братика. В их доме теплая атмосфера и уют. И одна общая мечта – сделать все, чтобы Марк стал более самостоятельным, смог учиться и найти свое место в жизни.
Через год Марку надо идти в школу
Мама очень волнуется, так как через год сыну нужно идти в школу. "У Марка пока нет интереса ни к буквам, ни к цифрам. У него отставание по интеллектуальному развитию. Он часто ведет себя беспокойно, непредсказуемо или агрессивно, не любит указаний, делает то, что сам хочет. Когда нервничает, его трудно успокоить", - грустно говорит Илона.
Когда мама нашла платные занятия по АВА-терапии и начала возить туда Марка раз в неделю, это сразу стало давать результаты. Марк стал менее нервный и понемногу начал говорить – сначала слова, потом фразы. Хоть и не совсем ясные, но это шаг вперед.
"Наилучшие результаты для Марка дает сочетание АВА-терапии и занятий с аудиологопедом", - делится Илона.
Реабилитация особенных детей для родителей становится беспрерывной работой без права на выходные и отпуск. И постоянной статьей расходов - все средства в семье уходят на оплату медицинских мероприятий. А ведь еще есть старшие дети.
Такие семьи ежедневно борются с реальностью высоких цен на терапию и реабилитацию. Им очень нужна поддержка, и это не просто цифры на счете, а шанс, что их ребенок начнет общаться, заведет друзей, сможет адаптироваться в социуме...
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"Пока Марк маленький, можно что-то поменять, - говорит Илона. – И шаг за шагом мы идем вперед. Конечно, все это огромный труд. Но нельзя останавливаться".
Как помочь
Врачи единодушно рекомендуют Марку продолжить занятия по ABA-терапии. Стоимость годового курса ABA-терапии, а также занятий с аудиологопедом и занятий по стимулированию интеллектуального развития составляет 7500 евро в год. Для семьи это огромная сумма. Некоторое время назад Илона обратилась за помощью в Фонд детской больницы. Марка внесли в список ожидания, но предупредили, что очередь очень длинная.
К сожалению, в соответствии с порядком использования пожертвований Фонда детской больницы, помощь в оплате посещения терапевтических сеансов от Фонда детской больницы предоставляется детям до 7 лет (не включая 7-й год). Поэтому мама просит помощи у "Зеленой лампы" и благотворительного фонда BeOpen.
В рамках акции "Зеленой лампы" для Марка работает телефон помощи – 9000 63 84. Стоимость звонка – 1,42 евро.
Благотворительный фонд BeOpen открыл специальный счет помощи. С этих денег не делаются никакие отчисления.
Labdarības fonds BeOpen
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