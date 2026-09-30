Полтора года назад 6-летний Марк из Сигулды не говорил вообще. Сейчас он строит первые фразы - и ему нужна помощь

"Я сначала даже сама не очень верила, что это поможет, - говорит мама Илона. - Но зимой мы пошли на АВА-терапию впервые, а уже весной у Марка появились первые слова, а затем и фразы. Хотя он все еще говорит не очень понятно, но прогресс есть. Нам нельзя останавлиаться".