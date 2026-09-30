"Можем пойти до конца": премьер Британии допустил возвращение страны в Евросоюз

На вопрос о возвращении в Евросоюз премьер ответил, что хочет "рассмотреть варианты". Среди них он назвал сохранение нынешних отношений, возвращение в таможенный союз, присоединение к единому рынку или "пойти до конца" - то есть вновь стать членом ЕС. При этом Бернхэм подчеркнул, что каждый из вариантов необходимо оценить с точки зрения практической осуществимости, преимуществ и недостатков. Таким образом, полноценное возвращение в ЕС пока остается одним из возможных направлений для обсуждения, а не официальной политикой правительства.