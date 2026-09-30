"Можем пойти до конца": премьер Британии допустил возвращение страны в Евросоюз
Через десять лет после Brexit Великобритания вновь заговорила о возвращении в Евросоюз. Премьер Энди Бернхэм включил повторное вступление в число вариантов будущих отношений с ЕС, хотя решения о таком шаге пока нет.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм заявил, что правительство готово рассмотреть разные варианты будущих отношений страны с Евросоюзом, включая полноценное возвращение Великобритании в ЕС. Выступая после конференции Лейбористской партии, Бернхэм заявил, что нынешнее соглашение после Brexit принесло Великобритании "больше вреда, чем пользы". По его словам, стране необходимо определить долгосрочные отношения с ЕС и понять, какие изменения действительно возможны, сообщает BBC.
На вопрос о возвращении в Евросоюз премьер ответил, что хочет "рассмотреть варианты". Среди них он назвал сохранение нынешних отношений, возвращение в таможенный союз, присоединение к единому рынку или "пойти до конца" - то есть вновь стать членом ЕС. При этом Бернхэм подчеркнул, что каждый из вариантов необходимо оценить с точки зрения практической осуществимости, преимуществ и недостатков. Таким образом, полноценное возвращение в ЕС пока остается одним из возможных направлений для обсуждения, а не официальной политикой правительства.
Премьер намерен представить варианты долгосрочных отношений с Европой на отложенном саммите Великобритании и ЕС, который должен пройти позднее в этом году. Ранее он уже говорил, что не хочет оставлять вопрос о будущем отношений с ЕС нерешенным на долгие годы.
Заявления Бернхэма означают заметный отход от позиции Лейбористской партии на выборах 2024 года. Тогда партия обещала "сделать Brexit работающим" и исключала возвращение Великобритании в таможенный союз или единый рынок ЕС. При этом Бернхэм пока не заявил, что Великобритания обязательно должна вернуться в ЕС. Более того, он отметил, что сохранение нынешних отношений также остается одним из вариантов.
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Вопрос уже вызвал резкую реакцию сторонников Brexit. Консерваторы обвинили правительство в попытке вновь открыть споры вокруг Brexit, а Reform UK заявила, что выступает против возвращения страны в ЕС. Либеральные демократы, напротив, призвали правительство перейти от обсуждений к переговорам о более тесных отношениях с ЕС.