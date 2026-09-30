Ринкевич: в Латвии смогут разместить ядерное оружие, но при одном условии

Президент подчеркнул, что Великобритания уже является частью системы ядерного сдерживания НАТО. Поэтому Латвия уже сейчас находится под ядерным "зонтиком" НАТО, который обеспечивают США и Великобритания. При этом, по словам Ринкевича, Латвия как участник JEF положительно относится к дополнительным мерам и элементам безопасности. "Мы понимаем, что это по-прежнему является частью общей политики НАТО", - сказал президент.