Ринкевич: в Латвии смогут разместить ядерное оружие, но при одном условии
Президент Латвии допустил размещение ядерного оружия в стране - но только при коллективном решении НАТО. При этом Эдгар Ринкевич подчеркнул: конкретных переговоров о размещении ядерных вооружений сейчас не ведется.
Заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича прозвучало на фоне дискуссии в Литве, где в этом месяце Сейм в первом чтении поддержал отмену закрепленного в Конституции запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Сейчас статья 137 Конституции Литвы запрещает размещать в стране оружие массового уничтожения и иностранные военные базы.
По словам Ринкевича, в латвийской Конституции подобного запрета нет. "У нас в законодательстве нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии", - заявил президент.
Он напомнил, что в 2003 году, когда Латвия готовилась к вступлению в НАТО, каждое государство-участник подтвердило отсутствие каких-либо ограничений для полноценного участия в механизме коллективной безопасности НАТО, в том числе в системе ядерного сдерживания.
"Если возникнет такая необходимость и будет принято такое коллективное решение НАТО, в Латвии будет размещено ядерное оружие", - сказал Ринкевич.
При этом президент подчеркнул, что в настоящее время никаких конкретных переговоров о размещении ядерного оружия в Латвии не ведется.
Латвия уже находится под "ядерным зонтиком" НАТО
Комментируя предложение Великобритании предоставить ядерную защиту странам - участницам Объединенных экспедиционных сил (JEF), в том числе странам Балтии, Северной Европы и Нидерландам, Ринкевич заявил, что ядерное сдерживание является частью системы безопасности НАТО. По его словам, если бы в Европе не существовало ядерного сдерживания, за последние годы здесь уже могли бы произойти несколько крупных обычных вооруженных конфликтов.
Читайте продолжение после рекламы
Ринкевич отметил, что применение ядерного оружия является крайним средством, однако наличие такого потенциала, по его мнению, удерживает потенциального агрессора от непредсказуемых или масштабных действий.
Президент подчеркнул, что Великобритания уже является частью системы ядерного сдерживания НАТО. Поэтому Латвия уже сейчас находится под ядерным "зонтиком" НАТО, который обеспечивают США и Великобритания. При этом, по словам Ринкевича, Латвия как участник JEF положительно относится к дополнительным мерам и элементам безопасности. "Мы понимаем, что это по-прежнему является частью общей политики НАТО", - сказал президент.
Ранее предложение Великобритании подтвердил командующий Королевским военно-морским флотом Гвин Дженкинс во время визита в Финляндию. Там он встретился с председателем комитета по обороне финского парламента Хейкки Аутто.