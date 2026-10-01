В Латвии алкоголь ежедневно употребляют в семь раз реже, чем в среднем по ЕС

Особенно заметно различие в регулярном употреблении. Если сложить доли тех, кто пьет ежедневно и еженедельно, в Латвии получится 7,5%, а в ЕС – 24%. При этом в Латвии выше доля употребляющих алкоголь ежемесячно: 26,1% против 21,8% в среднем по Евросоюзу.