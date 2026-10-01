В Латвии алкоголь ежедневно употребляют в семь раз реже, чем в среднем по ЕС
В Латвии лишь 0,7% жителей в возрасте от 16 лет сообщили, что употребляют алкоголь каждый день. Это почти в семь раз меньше среднего показателя Евросоюза – 4,8%, свидетельствуют последние данные Eurostat.
Большинство пьет редко или не пьет вовсе
Согласно недавно опубликованным данным Eurostat за 2025 год, 6,8% жителей Латвии употребляют алкоголь еженедельно, а 26,1% – ежемесячно. Еще 31,7% делают это реже одного раза в месяц. Доля тех, кто никогда не употреблял алкоголь либо не пил в течение последних 12 месяцев, составляет 34,6%.
Таким образом, почти две трети жителей Латвии – 66,3% – либо употребляют алкоголь реже раза в месяц, либо относятся к категории не употреблявших его. В среднем по Евросоюзу этот показатель ниже – 54,2%.
Особенно заметно различие в регулярном употреблении. Если сложить доли тех, кто пьет ежедневно и еженедельно, в Латвии получится 7,5%, а в ЕС – 24%. При этом в Латвии выше доля употребляющих алкоголь ежемесячно: 26,1% против 21,8% в среднем по Евросоюзу.
Мужчины употребляют чаще
Среди латвийских мужчин алкоголь ежедневно употребляют 1,2%, среди женщин – 0,4%. Еженедельно пьют 11,2% мужчин и 3,5% женщин, ежемесячно – соответственно 32,9% и 20,9%.
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В сумме не реже раза в месяц алкоголь употребляют 45,3% мужчин и 24,8% женщин.
Женщины также чаще сообщают, что никогда не пили или не употребляли алкоголь в последние 12 месяцев: в Латвии таких 40,2%, тогда как среди мужчин – 27,3%.
Общая тенденция совпадает с европейской: в ЕС не реже раза в месяц алкоголь употребляют 56,5% мужчин и 35,9% женщин. По обоим показателям Латвия находится ниже среднего уровня Евросоюза.
В Эстонии пьют чаще, в Литве – реже
Среди стран Балтии наиболее высокая доля ежедневного употребления алкоголя зафиксирована в Эстонии – 1,1%. В Латвии она составляет 0,7%, а в Литве – 0,4%.
Еженедельное употребление также чаще встречается в Эстонии: его указали 14% жителей. В Латвии показатель составляет 6,8%, в Литве – 4,8%.
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Доля тех, кто никогда не употреблял алкоголь или не пил в последние 12 месяцев, наиболее высока в Литве – 37,3%. Далее следуют Латвия с 34,6% и Эстония с 28,4%.
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