Пережили почти четыре столетия, но попали под вырубку - в Латвии уничтожили древние сосны

Дерево с гнездом черного аиста было одной из многочисленных очень старых сосен, росших в этом лесном массиве. Орнитолог Марис Страздс, проводивший обследование, вынес с места вырубки поперечный спил ствола. На факультете медицины и наук о жизни Латвийского университета подсчитали годичные кольца и установили, что сосне было не менее 377 лет. Она начала расти примерно в 1649 году.