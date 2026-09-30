Пережили почти четыре столетия, но попали под вырубку - в Латвии уничтожили древние сосны
В окрестностях Руцавы на территории, находящейся в управлении Лесной исследовательской станции, вырублен лесной массив, в котором росла сосна возрастом не менее 377 лет и другие деревья примерно такого же возраста. Об этом агентству LETA сообщила руководитель по коммуникациям Латвийского фонда природы Лиене Бризга-Калниня.
На этой территории были зарегистрированы охраняемый биотоп европейского значения и места произрастания нескольких особо охраняемых видов.
Как сообщает фонд, Лесная исследовательская станция является публичным агентством, находящимся под надзором Латвийского государственного института лесоведения Silava и Латвийского университета бионаук и технологий. Фонд обратился в ответственные учреждения и министерства с требованием объяснить произошедшее и ответственность государства за уничтожение природных ценностей.
"Произошедшее вызывает серьезные вопросы о соблюдении требований по охране особо охраняемых видов и биотопов, процессе принятия решений и использовании научной информации в управлении лесами", - заявил председатель совета Латвийского фонда природы Янис Кюзе.
По его мнению, особенно тревожно то, что речь идет о территории, которой управляет публичное учреждение: именно оно должно подавать пример в выявлении и сохранении природных ценностей.
Вырубку обнаружили при обследовании известного старого гнездового участка черного аиста. Вместо леса специалисты увидели свежую вырубку.
Дерево с гнездом черного аиста было одной из многочисленных очень старых сосен, росших в этом лесном массиве. Орнитолог Марис Страздс, проводивший обследование, вынес с места вырубки поперечный спил ствола. На факультете медицины и наук о жизни Латвийского университета подсчитали годичные кольца и установили, что сосне было не менее 377 лет. Она начала расти примерно в 1649 году.
Поскольку это была не единственная крупная и очень старая сосна на участке, специалисты определили возраст еще нескольких срубленных деревьев. Им было около 370 лет.
Эксперты допускают, что вырубленный массив мог быть одним из старейших сосновых лесов Латвии, сохранившихся до наших дней. Для определения возраста и структуры всего лесного массива потребовались бы дополнительные данные, однако после вырубки полноценно исследовать его уже невозможно.
Читайте продолжение после рекламы
По информации Управления охраны природы, до вырубки на этом участке был зарегистрирован охраняемый биотоп европейского значения "Старые или естественные бореальные леса". Сведения о нем были доступны в системе управления природными данными Ozols, которую ведет управление.
Такие леса формируются в течение длительного времени. Для них характерны старые деревья и деревья разного возраста, мертвая древесина, естественные процессы развития леса и особые условия обитания видов, которые не могут существовать в интенсивно используемых лесах. Восстановить вырубленный старый бореальный лес за несколько лет или даже десятилетий невозможно, подчеркивает фонд.
На участке также были зарегистрированы места произрастания как минимум двух особо охраняемых видов мхов, для защиты которых могут создаваться микрозаказники, - Bazzania trilobata и Odontoschisma denudatum. Эти виды связаны с длительно сохраняющимися лесными условиями и подходящим субстратом, в том числе мертвой древесиной.
Эксперты также установили, что рядом с вырубленным участком к рубке подготовлен еще один лесной массив, который, возможно, сопоставим с уничтоженным по возрасту и экологической ценности. В нем для вырубки были отмечены несколько сосен значительного возраста и размера.
Латвийский фонд природы подчеркивает, что рубку в этом лесном массиве нельзя допускать до проведения полноценной инвентаризации его природных ценностей и оценки соответствия запланированных работ природоохранным требованиям. Фонд ожидает, что ответственные учреждения оценят обстоятельства принятия решения о вырубке, использование доступной информации о природных ценностях и ответственность должностных лиц.