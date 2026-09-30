Смертельная авария на дороге Елгава - Далбе: столкнулись автомобиль и микроавтобус. ВИДЕО

В свою очередь, в Государственной полиции сообщили, что авария произошла незадолго до 9 часов утра. Микроавтобус, двигавшийся со стороны Елгавы, пытаясь избежать столкновения с ехавшим впереди транспортным средством, которое резко затормозило, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Škoda, двигавшимся в направлении Елгавы.