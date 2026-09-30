В аварии участвовали легковой автомобиль и микроавтобус.
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Сегодня 13:02
Смертельная авария на дороге Елгава - Далбе: столкнулись автомобиль и микроавтобус. ВИДЕО
Согласно информации, опубликованной Latvijas valsts ceļi, авария произошла недалеко от поворота на Цену. В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что в аварии участвовали легковой автомобиль и микроавтобус. Одно из транспортных средств опрокинулось на бок.
В свою очередь, в Государственной полиции сообщили, что авария произошла незадолго до 9 часов утра. Микроавтобус, двигавшийся со стороны Елгавы, пытаясь избежать столкновения с ехавшим впереди транспортным средством, которое резко затормозило, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Škoda, двигавшимся в направлении Елгавы.
В результате аварии погиб человек, находившийся в легковом автомобиле. Еще один человек из Škoda и водитель микроавтобуса были доставлены в больницу.
В настоящее время движение по ранее заблокированной дороге Елгава - Далбе восстановлено.