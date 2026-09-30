Тысячам жителей Латвии предлагают дать возможность увеличить стаж и пересчитать пенсию
На рассмотрение Сейма направляются поправки к закону "О государственном социальном страховании", которые позволят жителям добровольно уплатить взносы социального страхования за определенные периоды с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года. Это даст возможность увеличить страховой стаж, что в дальнейшем будет означать более высокую пенсию по старости или более высокое пособие по безработице.
"Этот вопрос обсуждается уже много лет. Было немало дискуссий о том, как устранить несправедливость в ситуациях, когда то, чему человек посвятил часть своей жизни, - учеба, воспитание детей или уход за близким - сегодня не в полной мере отражено в страховом стаже. Поэтому важно, что мы наконец пришли к конкретному решению. Это проявление справедливости и уважения к тысячам наших жителей", - подчеркивает председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Андрис Берзиньш.
Многим жителям в трудовой стаж не включили отдельные периоды с 1991 по 1995 год, когда они не работали по найму и за них не уплачивались социальные взносы. Поскольку установленные ранее сроки уплаты истекли, до сих пор возможности добавить эти годы к своему стажу уже не было.
В среду, 30 сентября, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам единогласно поддержала поправки. На этой неделе они будут переданы на рассмотрение Сейма.
Поправки восстановят возможность добровольно уплатить взносы за следующие периоды, проведенные в Латвии:
- Учеба в высших и других учебных заведениях после получения среднего образования.
- Послевузовское образование и повышение квалификации.
- Уход за ребенком, когда мать воспитывала ребенка в возрасте до восьми лет.
- Уход за человеком с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью в возрасте до 16 лет или человеком, достигшим 80-летнего возраста.
Уплатив добровольный взнос, жители смогут существенно увеличить ежемесячную пенсию:
- За один месяц стажа: при взносе 8,60 евро пенсия увеличилась бы в среднем на 1,95 евро в месяц, или примерно на 23,30 евро в год.
- За один год стажа: при взносе 103,20 евро прибавка составила бы в среднем 23,35 евро в месяц, или примерно 280,10 евро в год.
- За три года стажа: при взносе 309,60 евро пенсия увеличилась бы в среднем на 70,02 евро в месяц, или примерно на 840,20 евро в год.
- За пять лет стажа: при взносе 516 евро прибавка достигла бы в среднем 116,70 евро в месяц, или примерно 1400,40 евро в год.
Читайте продолжение после рекламы
Уплатить взносы смогут и жители, которым пенсия уже назначена. После подачи заявления и уплаты взносов Государственное агентство социального страхования пересчитает и увеличит выплачиваемую пенсию. Увеличение общего страхового стажа также может положительно повлиять на расчет пособия по безработице и на коэффициенты, применяемые при ежегодной индексации пенсий.
Размер добровольного взноса за каждый месяц составит 1% от минимальной месячной заработной платы, действующей в году, когда человек совершает платеж. Например, если в 2028 году минимальная зарплата составит 860 евро, взнос за один месяц будет равен 8,60 евро.
Планируется, что закон вступит в силу 1 июля 2027 года. До 30 июня 2027 года Кабинет министров должен издать правила, уточняющие порядок получения информации и уплаты взносов. Жители смогут начать уплачивать добровольные взносы предположительно с 1 октября 2027 года.