Тысячам жителей Латвии предлагают дать возможность увеличить стаж и пересчитать пенсию

"Этот вопрос обсуждается уже много лет. Было немало дискуссий о том, как устранить несправедливость в ситуациях, когда то, чему человек посвятил часть своей жизни, - учеба, воспитание детей или уход за близким - сегодня не в полной мере отражено в страховом стаже. Поэтому важно, что мы наконец пришли к конкретному решению. Это проявление справедливости и уважения к тысячам наших жителей", - подчеркивает председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Андрис Берзиньш.