Исследование показало, что все больше людей в Латвии пользуются новым способом оплаты

В августе 2026 года один житель совершал в среднем 16,1 платежа в неделю (в феврале 2026 года – 15,1, а в августе 2025 года – 17,9), в том числе 13 безналичных платежей и 3,1 платежа наличными. Более подробный анализ этих данных позволил Latvijas Fakti сделать вывод, что один взрослый житель Латвии в среднем за неделю совершает 8,2 платежа банковской картой, 4,8 платежа в интернете и 3,1 платежа наличными.