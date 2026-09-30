Исследование показало, что все больше людей в Латвии пользуются новым способом оплаты
В августе 2026 года соотношение безналичных и наличных платежей в Латвии достигла рекордного уровня - 81% к 19%, свидетельствует последний, осенний выпуск "Платежного радара" Банка Латвии за 2026 год. Кроме того, жители все чаще предпочитают расплачиваться смартфоном.
Соотношение безналичных и наличных платежей
Впервые соотношение безналичных и наличных платежей измерили в феврале 2017 года: тогда 58% платежей совершались безналичным способом, а 42% – наличными. С тех пор доля безналичных платежей постепенно росла и в последние годы стабилизировалась на уровне около 80%. Теперь этот рубеж преодолен.
В августе 2026 года один житель совершал в среднем 16,1 платежа в неделю (в феврале 2026 года – 15,1, а в августе 2025 года – 17,9), в том числе 13 безналичных платежей и 3,1 платежа наличными. Более подробный анализ этих данных позволил Latvijas Fakti сделать вывод, что один взрослый житель Латвии в среднем за неделю совершает 8,2 платежа банковской картой, 4,8 платежа в интернете и 3,1 платежа наличными.
Современные технологии в сфере платежей
Данные "Платежного радара" также показывают, что жители все чаще предпочитают расплачиваться смартфоном – теперь такой возможностью пользуются уже 34% жителей Латвии, что также является рекордным показателем. Смартфон как средство оплаты значительно популярнее среди молодежи: среди респондентов в возрасте до 34 лет им пользуется большинство опрошенных.
Доля пользователей мгновенных платежей стабильно держится около отметки 40%: в августе 2026 года она составляла 41%, а в феврале 2026 года – 42%. Среди жителей, пользующихся мгновенными платежами, более пятой части используют возможность перевести деньги, указав только номер телефона получателя: 21% в августе 2026 года против 19% в феврале 2026 года.
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Как ранее писал Otkrito.lv, исследование обнаружило, что у многих жителей Латвии незаметно исчезают деньги.