СМИ: главный акционер Novaturas задержан по делу о проституции и наркотиках
В Турции задержан главный акционер одного из крупнейших туроператоров стран Балтии Novaturas, турецкий бизнесмен в сфере туризма Нешет Кочкар. Об этом в среду сообщает портал 15min со ссылкой на местные СМИ.
В Анталье разразился скандал, способный отразиться на текущем и будущих сезонах отдыха в Турции для жителей стран Балтии. В ходе масштабной спецоперации полиции по подозрению в организации проституции и обороте наркотиков был экстренно задержан миллиардер Нешет Кочкар.
Сообщается, что Кочкар — один из 18 бизнесменов, задержанных правоохранительными органами в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков и проституции. Также задержаны двое бывших руководителей самоуправления курортного города Анталья. Отмечается, что полиция провела 37 обысков, два из них – на судах.
По сообщениям турецких СМИ, в ходе операции, скоординированной прокуратурой курортного города Серик в провинции Анталья по борьбе с наркопреступностью и проституцией, был задержан ряд бизнесменов и бывших руководителей самоуправления, в том числе владелец одной из крупнейших турецких туристических компаний, Anex Tour Group, Кочкар. 29 сентября полиция провела скоординированные операции, в ходе которых были проведены рейды в 35 местах и на двух судах. Из двадцати подозреваемых, на которых были выданы ордера на арест, 18 были задержаны и доставлены в полицейский участок, поиски двух беглецов продолжаются.
Фигурантам вменяется организация закрытых элитных секс-вечеринок для высокопоставленных гостей, чиновников и бизнесменов, сопровождавшихся массовым потреблением тяжелых наркотиков. По версии следствия, доставка наркотиков и вовлечение девушек в проституцию также систематически координировались на борту арестованных частных яхт.
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Кочкару принадлежит 82,73% акций Novaturas — это крупнейший и старейший туристический оператор в странах Балтии (работающий в Латвии и Эстонии под брендом Novatours).