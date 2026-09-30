СМИ: главный акционер Novaturas задержан по делу о проституции и наркотиках

По сообщениям турецких СМИ, в ходе операции, скоординированной прокуратурой курортного города Серик в провинции Анталья по борьбе с наркопреступностью и проституцией, был задержан ряд бизнесменов и бывших руководителей самоуправления, в том числе владелец одной из крупнейших турецких туристических компаний, Anex Tour Group, Кочкар. 29 сентября полиция провела скоординированные операции, в ходе которых были проведены рейды в 35 местах и ​​на двух судах. Из двадцати подозреваемых, на которых были выданы ордера на арест, 18 были задержаны и доставлены в полицейский участок, поиски двух беглецов продолжаются.