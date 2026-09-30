Какие решения предстоит принять Латвии после выборов? Ведущий TV3 объяснил, почему считает их судьбоносными
В субботу в Латвии пройдут выборы в Сейм, а накануне зрители TV3 увидят дебаты восьми кандидатов на пост премьер-министра. Ведущий Эдийс Бошс считает, что стране предстоят важные решения, и призывает избирателей оценивать не только программы партий, но и самих кандидатов.
В дебатах примут участие восемь кандидатов на пост премьер-министра. Их партии, согласно последним опросам SKDS, пользуются наибольшей поддержкой избирателей.
"Эти выборы важны, потому что следующие годы могут принести государству и обществу переломные события. Очень важно, кому мы доверим управление страной. Я бы назвал эти выборы важнейшими за последние десятилетия, потому что решения, которые предстоит принять, будут иметь огромное значение", - сказал ведущий и модератор новостей TV3 Эдийс Бошс.
По словам Бошса, избирателям важно оценивать не только политические программы кандидатов, но и их личные качества, а также способность принимать сложные решения.
"Важно понимать масштаб личности. Нужно увидеть, что кандидаты думают о жизненно важных вопросах обороны и ключевых решениях. Ноша, которую предстоит нести в ближайшие годы, будет тяжелой", - отметил он.
"Ставки высоки, и гражданам важно участвовать в выборах", - подчеркнул Бошс.
Он пояснил, что дебаты призваны помочь избирателям определиться с выбором в последние дни перед голосованием.