Какие решения предстоит принять Латвии после выборов? Ведущий TV3 объяснил, почему считает их судьбоносными

"Эти выборы важны, потому что следующие годы могут принести государству и обществу переломные события. Очень важно, кому мы доверим управление страной. Я бы назвал эти выборы важнейшими за последние десятилетия, потому что решения, которые предстоит принять, будут иметь огромное значение", - сказал ведущий и модератор новостей TV3 Эдийс Бошс.