Директор Эйфелевой башни увольняется после скандального решения убрать женщин ради религиозных индусов
Директор компании, управляющей Эйфелевой башней, Патрик Бранко Рюиво покинет свой пост. Его уход стал итогом скандала, разгоревшегося после того, как во время визита индуистской религиозной делегации женщинам, работавшим на башне, было приказано держаться подальше от гостей.
История началась 5 сентября, когда Эйфелеву башню в Париже посетила делегация примерно из 100 человек, связанная с индуистским религиозным движением Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS). В рамках визита руководство башни организовало работу персонала таким образом, чтобы ограничить контакты делегации с женщинами. По словам представителей сотрудников, некоторых работниц попросили покинуть свои рабочие места и ждать в отдельных помещениях. На отдельных постах женщин заменили мужчины, а сотрудницам также якобы запретили проходить через некоторые зоны во время пребывания делегации, сообщает BBC.
Позднее компания Société d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE) признала, что представители делегации действительно просили ограничить "взаимодействие с женщинами", однако компания подчеркнула: такие условия не должны были приниматься. BAPS, в свою очередь, принесла извинения за "любую причиненную боль или неудобства".
Сам Рюиво ранее отрицал, что лично отдавал распоряжение убрать женщин с маршрута делегации. При этом он признавал сам факт произошедшего. Французское издание Le Parisien отмечало, что директор оказался в центре вопросов о том, кто именно знал о требованиях делегации и кто санкционировал соответствующие организационные решения. Скандал быстро вышел за пределы самой Эйфелевой башни. Сотрудники объявили забастовку, из-за чего знаменитый парижский объект на один день закрылся для посетителей. Работники заявили, что произошедшее противоречит принципам равенства мужчин и женщин и унижает сотрудниц.
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Ситуация вызвала резкую реакцию французских политиков. Председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве заявила, что не приемлет ситуации, при которой женщин заставляют отойти в сторону ради требований иностранных посетителей. Мэр Парижа также назвал решение абсурдным и неприемлемым и распорядился провести отдельные проверки.