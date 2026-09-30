Директор Эйфелевой башни увольняется после скандального решения убрать женщин ради религиозных индусов

Сам Рюиво ранее отрицал, что лично отдавал распоряжение убрать женщин с маршрута делегации. При этом он признавал сам факт произошедшего. Французское издание Le Parisien отмечало, что директор оказался в центре вопросов о том, кто именно знал о требованиях делегации и кто санкционировал соответствующие организационные решения. Скандал быстро вышел за пределы самой Эйфелевой башни. Сотрудники объявили забастовку, из-за чего знаменитый парижский объект на один день закрылся для посетителей. Работники заявили, что произошедшее противоречит принципам равенства мужчин и женщин и унижает сотрудниц.