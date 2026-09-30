Пляж в Майори признали самым грязным в Латвии. А где нашли самый чистый?

Основатель кампании Mana jūra и представитель Фонда экологического образования Янис Улме назвал результаты положительными. По его словам, количество мусора на побережье сокращается уже третий сезон подряд. На ситуацию, как он считает, влияют экологические правила Евросоюза, решения на национальном уровне и более эффективное содержание пляжей. Однако до целевого показателя Евросоюза по хорошему состоянию морской среды Латвии еще далеко.