Пляж в Майори признали самым грязным в Латвии. А где нашли самый чистый?
Летом 2026 года на побережье Латвии провели 44 мониторинга морского мусора. Их результаты показывают, что пляжи стали заметно чище: на каждые 100 метров берега в среднем приходилась 191 единица мусора. Годом ранее находили 306. Снижение составило 37,5%.
В среднем на каждом обследованном пляже обнаруживали 26 разных видов отходов. При этом основную часть мусора по-прежнему составляет пластик: на изделия из пластмассы и полимерные материалы приходится 81,7% всех находок. На втором месте бумага и картон - 5,9%, далее идут стекло и керамика - 3,2%, металл - 3,1%.
Среди отдельных видов мусора чаще всего встречались отходы от курения - 27,4%. Еще 13,8% составили неопознаваемые куски пластика, а 12,1% - пластиковая упаковка от еды. В первую пятерку также вошли куски бумаги и картона, которые удалось идентифицировать, - 5,5%. Из 15 наиболее распространенных видов мусора десять оказались пластиковыми.
Основатель кампании Mana jūra и представитель Фонда экологического образования Янис Улме назвал результаты положительными. По его словам, количество мусора на побережье сокращается уже третий сезон подряд. На ситуацию, как он считает, влияют экологические правила Евросоюза, решения на национальном уровне и более эффективное содержание пляжей. Однако до целевого показателя Евросоюза по хорошему состоянию морской среды Латвии еще далеко.
Среди самоуправлений самые загрязненные пляжи в этом сезоне оказались в Юрмале: там находили в среднем 419 единиц мусора на каждые 100 метров. Самыми чистыми стали пляжи Талсинского края - 110 единиц на 100 метров.
Если оценивать отдельные пляжи, меньше всего мусора обнаружили у камня Лаучу в Лимбажском крае - 26 единиц на 100 метров. В Энгуре нашли 46 единиц, в Мазирбе - 51.
Самой загрязненной стала Майорская пляжная зона в Юрмале: на каждые 100 метров там приходилось 757 единиц мусора. В список самых грязных также вошли пляжи Каросты и центра Лиепаи - 550 и 506 единиц соответственно.