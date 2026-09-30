Денег на учебники не хватает, но и их хотят урезать - родителям осталось лишь подписывать петиции

Более 5000 жителей подписали на платформе Manabalss.lv инициативу за увеличение государственного финансирования учебных материалов в школах Латвии. В этом учебном году государство выделяет на эти цели 35,20 евро на одного ученика в год, однако среднесрочный бюджетный план предусматривает риск сокращения суммы до 21,80 евро в 2027 году. В результате общее государственное финансирование может сократиться примерно с 9,13 млн евро, которые выделялись в течение последних трех лет, до 5,68 млн евро в 2027 году и в последующие годы.