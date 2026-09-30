Денег на учебники не хватает, но и их хотят урезать - родителям осталось лишь подписывать петиции
Латвийцы, чьи дети ходят в школу, требуют не урезать деньги на учебники и другие материалы в школах Латвии на фоне информации о том, что финансирование на одного ученика может сократиться с 35,20 до 21,80 евро в год.
Более 5000 жителей подписали на платформе Manabalss.lv инициативу за увеличение государственного финансирования учебных материалов в школах Латвии. В этом учебном году государство выделяет на эти цели 35,20 евро на одного ученика в год, однако среднесрочный бюджетный план предусматривает риск сокращения суммы до 21,80 евро в 2027 году. В результате общее государственное финансирование может сократиться примерно с 9,13 млн евро, которые выделялись в течение последних трех лет, до 5,68 млн евро в 2027 году и в последующие годы.
При этом, согласно оценкам социальных партнеров, для полноценного обеспечения школьников учебными материалами необходимо около 100 евро на одного ученика в начальной школе и 80 евро на последующих этапах образования.
"Когда мы начали собирать подписи, нашей целью было добиться увеличения финансирования, поскольку уже сейчас выделяемой государством суммы недостаточно, чтобы обеспечить школьников современными материалами, соответствующими содержанию обучения. Сейчас нам приходится говорить уже о том, чтобы финансирование не сократилось еще больше. Более 5000 подписей подтверждают, что этот вопрос волнует и родителей, и общество в целом", - заявила автор инициативы, мать троих детей Кристине Лиепа.
По ее словам, до сих пор есть школы, где дети занимаются по учебникам, которым десять и более лет. Некоторые из них были созданы еще до введения нынешнего содержания образования и уже не полностью соответствуют тому, что должны изучать школьники. Если актуальных учебных материалов нет, педагогам нередко приходится самостоятельно искать, комбинировать и создавать недостающие материалы.
Авторы инициативы подчеркивают, что учебники не обязательно менять каждый год, однако необходим регулярный и прогнозируемый цикл их обновления. Качественное учебное пособие невозможно разработать за несколько месяцев - требуется время на подготовку содержания, рецензирование, подготовку к печати и саму печать. Поэтому государственное финансирование также необходимо планировать на несколько лет вперед.
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"Бесплатное образование на практике должно означать и то, что ребенок имеет доступ к необходимым для освоения установленного государством содержания образования средствам. Если государство определяет, чему ребенок должен научиться, оно должно обеспечить и разумное финансирование материалов, с помощью которых этот материал можно освоить. Нелогично говорить о повышении качества образования и одновременно сокращать финансирование одного из основных инструментов учебного процесса", - подчеркивает Лиепа.
Недостаточное государственное финансирование создает и риск неравенства, поскольку недостающие средства на практике приходится покрывать самоуправлениям, а их финансовые возможности различаются. Авторы инициативы считают, что возможность ребенка учиться по качественным и актуальным учебным материалам не должна зависеть от того, в каком самоуправлении Латвии он живет.
Поэтому минимальная цель в ходе обсуждения государственного бюджета на 2027 год - не допустить сокращения финансирования учебных материалов с нынешних 35,20 до 21,80 евро на одного ученика в год. В долгосрочной перспективе, по мнению авторов инициативы, необходимо создать прогнозируемую модель финансирования, которая позволит школам регулярно обновлять учебные материалы.
Поддержать инициативу о выделении дополнительного финансирования на приобретение учебных материалов по-прежнему можно на платформе общественных инициатив Manabalss.lv.