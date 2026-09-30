В Айзкраукльском крае машина столкнулась с лосем и съехала в кювет: пострадали двое детей

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, машина оказалась в кювете, а лось лежал посреди дороги. Трое человек выбрались из автомобиля самостоятельно, еще одного извлекли спасатели вместе с сотрудниками Службы неотложной медицинской помощи. После аварии проезжую часть привели в порядок.