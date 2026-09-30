Четырех человек доставили в больницу после столкновения Volkswagen с лосем (иллюстративное фото).
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Сегодня 11:06
В Айзкраукльском крае машина столкнулась с лосем и съехала в кювет: пострадали двое детей
Во вторник вечером в Айзкраукльском крае автомобиль Volkswagen столкнулся с лосем и съехал в кювет. Травмы получили водитель, женщина и двое детей. Всех пострадавших доставили в больницу.
Около 21:00 мужчина 1987 года рождения за рулем Volkswagen на дороге Айзкраукле - Екабпилс, в волости Стабурагс, столкнулся с лосем. После этого автомобиль съехал с дороги.
Травмы получили водитель и трое пассажиров: женщина 1989 года рождения и двое несовершеннолетних детей. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. По факту происшествия полиция начала уголовный процесс.
По информации Государственной пожарно-спасательной службы, машина оказалась в кювете, а лось лежал посреди дороги. Трое человек выбрались из автомобиля самостоятельно, еще одного извлекли спасатели вместе с сотрудниками Службы неотложной медицинской помощи. После аварии проезжую часть привели в порядок.