Теракт по сценарию 11 сентября? Что мог готовить пилот на рейсе Дубай - Тель-Авив

Согласно информации, представленной на брифинге силовых структур, одной из основных версий расследования сейчас является попытка теракта. Предполагаемый нападавший мог действовать самостоятельно. На данный момент признаков того, что он получил указания от Ирана, не обнаружено, хотя окончательного вывода по этому поводу пока нет.