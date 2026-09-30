Теракт по сценарию 11 сентября? Что мог готовить пилот на рейсе Дубай - Тель-Авив
Опасный инцидент на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив с высокой вероятностью мог быть попыткой теракта, следует из предварительной информации израильских силовых структур. Предполагается, что пилот дождался приближения самолета к Израилю и попытался захватить управление, однако пассажиры и находившийся на борту сменный экипаж смогли предотвратить катастрофу.
Пилот мог готовить атаку по сценарию 11 сентября
Согласно информации, представленной на брифинге силовых структур, одной из основных версий расследования сейчас является попытка теракта. Предполагаемый нападавший мог действовать самостоятельно. На данный момент признаков того, что он получил указания от Ирана, не обнаружено, хотя окончательного вывода по этому поводу пока нет.
Следователи допускают, что пилот дождался момента, когда самолет окажется относительно близко к Израилю. Возможно, он собирался убить второго пилота, захватить управление и направить лайнер в высотное здание или другой стратегически важный объект на территории страны. В таком случае речь могла идти о теракте по сценарию атаки 11 сентября 2001 года.
Израильское издание Mako со ссылкой на высокопоставленного чиновника также сообщает, что нападавший мог намереваться угнать самолет в направлении Израиля или намеренно разбить его, в том числе в Тель-Авиве.
Версии о гражданстве пилотов изменились
9 канал Израиля и издание Walla сообщают, что капитаном самолета мог быть гражданин Омана, а вторым пилотом - гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. По этой версии, именно оманский пилот совершил опасный маневр, во время которого самолет резко потерял высоту.
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Ранее Channel 12 сообщал другую информацию: командир самолета якобы был российского происхождения, а вторым пилотом был гражданин Украины. Flydubai пока не раскрыла личности и гражданство членов экипажа.
На борту произошла кровавая схватка
По предварительной версии силовых структур, пилот напал на своего коллегу с ножом и попытался захватить управление самолетом. Во время борьбы лайнер резко пошел вниз.
Пассажиры рассказывали, что сначала услышали крики, а затем увидели кровь возле кабины. Одна из находившихся на борту женщин сообщила:
"Израильтяне вместе с экипажем обезвредили человека с ножом. Мы совершили экстренную посадку, один из пилотов ранен. Были моменты, когда мы думали, что не выберемся из этого живыми".
Другой пассажир передал с борта:
"Мы в Саудовской Аравии. Один из членов экипажа нанес пилоту ножевое ранение и вывел из строя системы самолета. Янив и еще один пассажир ворвались в кабину пилотов и обезвредили его".
Мать одной из пассажирок также рассказала Reuters, что ее дочь слышала крики и видела мужчину с ножом, который повалил пилота на пол. По ее словам, вокруг была кровь. В израильских СМИ появилась фотография человека в окровавленной рубашке, сделанная на борту самолета.
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Пассажиры и сменный экипаж предотвратили катастрофу
По данным силовых структур, решающую роль сыграли израильские пассажиры и находившиеся на борту члены сменного летного экипажа. Они набросились на предполагаемого нападавшего, обезвредили его и помогли вернуть контроль над самолетом.
Именно их действия, как считают израильские источники, позволили предотвратить катастрофу исторического масштаба. После того как нападавшего удалось остановить, управление самолетом взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту. Они направили лайнер в Саудовскую Аравию и благополучно посадили его в аэропорту Табука.
Самолет потерял около 14 тысяч футов
Рейс FZ1073 выполнялся на самолете Boeing 737 MAX 8. На борту находились от 150 до 180 пассажиров, большинство из них были гражданами Израиля. По данным ряда СМИ, в самолете летели 174 человека, в том числе 27 детей.
Лайнер вылетел из Дубая в 7.05 и должен был приземлиться в аэропорту Бен-Гурион около 9.30. Примерно через полтора часа после вылета, когда самолет находился возле воздушного пространства Иордании и северной части Саудовской Аравии, его маршрут, высота и скорость начали резко меняться.
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По данным Flightradar24, самолет потерял почти 14 тысяч футов менее чем за 30 секунд. Другие данные показывали снижение примерно с 33 тысяч до 17 тысяч футов в течение минуты. После этого лайнер совершил необычный круговой маневр возле иорданской границы.
Сначала экипаж передал код 7700, обозначающий общую чрезвычайную ситуацию. Затем был передан код 7500, который используют при незаконном вмешательстве или захвате самолета. После этого связь с экипажем на некоторое время пропала.
Израиль поднял в воздух два истребителя
После получения сигнала 7500 израильские военные подняли в воздух два истребителя. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели срочные консультации с руководителями силовых структур и представителями Управления аэропортов.
В обсуждении ситуации участвовали армия, военно-воздушные силы, военная разведка, полиция, Совет национальной безопасности, Служба общей безопасности Израиля и Моссад. Власти опасались, что самолет с большим количеством граждан Израиля мог быть захвачен для совершения теракта. При этом Управление аэропортов Израиля уточнило, что воздушное пространство страны не закрывалось. Все аэропорты продолжали работать в обычном режиме.
Рейсы Flydubai теперь проверяют отдельно
После инцидента в аэропорту Бен-Гурион усилили проверку самолетов Flydubai. Прибывающие рейсы авиакомпании направляют на отдельную изолированную стоянку, где сотрудники служб безопасности проводят дополнительный досмотр.
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Самолет с пассажирами рейса FZ1073 после экстренной посадки окружили саудовские силовики. Люди некоторое время оставались на борту. Израильские власти рассматривали возможность отправить за ними самолет военно-воздушных сил, однако Flydubai также подготовила запасной борт.
Авиакомпания подтвердила, что на рейсе произошел инцидент, после которого самолет перенаправили в Табук. В Flydubai заявили, что все пассажиры и члены экипажа находятся в безопасности, а представители перевозчика сотрудничают с властями. Расследование продолжается, и изложенная силовыми структурами картина еще может измениться.