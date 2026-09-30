Пилот хотел разбить самолет вместе с пассажирами? Все подробности ЧП на рейсе в Тель-Авив
Пассажирский самолет Flydubai, следовавший утром 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в Саудовской Аравии после опасного инцидента в кабине пилотов. За несколько минут лайнер передал сигналы о чрезвычайной ситуации и возможном захвате, резко потерял высоту и изменил курс. По одной из версий, между пилотами произошла драка. По другой, один из них намеренно направил самолет к земле, но второй пилот и пассажиры смогли его остановить.
Рейс FZ1073 выполнялся на самолете Boeing 737. На борту, по разным данным, находились от 174 до примерно 180 пассажиров, в том числе 27 детей. Лайнер вылетел из Дубая и должен был приземлиться в аэропорту Бен-Гурион возле Тель-Авива.
Во время полета экипаж сначала передал код 7700, который означает общую чрезвычайную ситуацию. Спустя несколько минут появился код 7500, используемый при захвате самолета или другом незаконном вмешательстве. Затем, согласно данным Flightradar24, вновь был передан код 7700. После этого связь с бортом на некоторое время пропала.
Самолет развернулся над Иорданией и направился в сторону Саудовской Аравии. Израильские СМИ сообщали, что посадку в Израиле ему запретили. В итоге лайнер благополучно приземлился в аэропорту города Табук на северо-западе Саудовской Аравии. Этот аэропорт используется как гражданской, так и военной авиацией.
Самолет резко ушел вниз
По данным сервисов отслеживания полетов, во время происшествия самолет совершал резкие и необычные маневры. Сообщалось, что он менее чем за минуту снизился примерно с 30 тысяч до 15 тысяч футов, а его скорость увеличилась с 411 почти до 600 узлов. Затем лайнер поднялся приблизительно до 21,6 тысячи футов и вновь резко снизился, опустившись ниже 14 тысяч футов.
14-й канал израильского телевидения сообщил со ссылкой на первые данные расследования, что один из пилотов мог внезапно направить самолет в крутое пике. По этой версии, он пытался покончить с собой и разбить лайнер вместе с находившимися на борту людьми.
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Остановить его, как утверждается, смог второй пилот, который вступил с ним в физическую схватку. Израильские СМИ также сообщали, что пассажиры помогли обезвредить нападавшего и вернуть контроль над ситуацией.
Сообщается о драке и нападении с ножом
Первоначально 12-й канал израильского телевидения сообщил, что причиной сигнала бедствия стала драка между пилотами. По данным телеканала, самолетом управляли пилоты из России и Украины, причем украинец был вторым пилотом.
Пассажиры описывали происходившее как жестокую схватку в кабине. Один из находившихся на борту людей передал следующее сообщение:
"Мы в Саудовской Аравии. Один из членов экипажа нанес пилоту ножевое ранение и вывел из строя системы самолета. Янив и еще один пассажир ворвались в кабину пилотов и обезвредили его".
Мать одной из пассажирок рассказала Reuters, что ее дочь услышала крики, после чего увидела мужчину с ножом. По ее словам, пилот оказался на полу, а вокруг была кровь.
Другие пассажиры также рассказывали о криках в передней части салона и резком снижении самолета. Некоторые из них в тот момент решили, что лайнер падает и они могут погибнуть.
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Сообщения о событиях в кабине пока несколько расходятся. По одной версии, пилот попытался направить самолет к земле, а его напарник и пассажиры остановили его. По другой, второй пилот ранил первого ножом, вывел из строя часть систем и после этого попытался разбить самолет.
Кроме того, источники сообщали, что среди пассажиров находились еще два пилота. Предположительно, именно они после обезвреживания нападавшего помогли взять управление на себя и посадить лайнер в Табуке.
Израиль поднял в воздух истребители
После получения сигнала 7500 израильские военные подняли в воздух истребители. Власти опасались, что самолет с десятками граждан Израиля мог быть захвачен. Израильские СМИ также сообщали о временной приостановке вылетов из аэропорта Бен-Гурион.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание с представителями силовых структур. Позднее его офис заявил, что ситуация находится под контролем и предпринимаются меры для возвращения пассажиров в Израиль.
Представитель офиса премьер-министра сообщил, что произошедшее не считают захватом самолета. Вместе с тем источники в силовых структурах заявляли, что на этом этапе версия попытки теракта также еще рассматривается.
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После посадки самолет окружили саудовские силовики. Пассажиры некоторое время оставались внутри лайнера. Это осложняло ситуацию, поскольку у Израиля и Саудовской Аравии нет официальных дипломатических отношений.
Flydubai подтвердила, что на рейсе FZ1073 произошел инцидент, после которого самолет перенаправили в Табук. В авиакомпании заявили, что все пассажиры находятся в безопасности и учтены, а ее представители работают с компетентными органами.
Для перевозки пассажиров в Израиль должен быть направлен запасной самолет. Причины происшествия и последовательность событий в кабине устанавливаются.