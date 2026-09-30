Пилот хотел разбить самолет вместе с пассажирами? Все подробности ЧП на рейсе в Тель-Авив

По данным сервисов отслеживания полетов, во время происшествия самолет совершал резкие и необычные маневры. Сообщалось, что он менее чем за минуту снизился примерно с 30 тысяч до 15 тысяч футов, а его скорость увеличилась с 411 почти до 600 узлов. Затем лайнер поднялся приблизительно до 21,6 тысячи футов и вновь резко снизился, опустившись ниже 14 тысяч футов.