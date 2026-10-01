Повысить добавленную стоимость и определить цели охраны природы - что предусматривают новые Основные направления лесной отрасли
Для связанных с лесом отраслей Латвии в ближайшие годы предлагается единый курс: подготовлены к утверждению Основные направления развития лесного хозяйства и связанных с ним отраслей на 2026–2050 годы. В документе определены долгосрочные цели в области управления лесами и использования древесины, а также подход к охране природы. Предусматривается повысить продуктивность лесных земель и получать большую добавленную стоимость от древесины, одновременно закрепив до 30% лесных территорий за целями охраны природы.
О том, что новые рекомендации могут изменить для владельцев лесов и отрасли в целом, рассказывает директор департамента лесного хозяйства Министерства земледелия Арис Янсонс.
Основные направления являются документом среднесрочного планирования политики, то есть стратегией, определяющей направление развития лесной отрасли в ближайшие годы. Хотя период планирования таких документов обычно составляет семь лет, для лесной отрасли он разработан с перспективой до 2050 года, поскольку решения в области управления и развития лесов имеют долгосрочные последствия. На уровне Европейского союза единой лесной политики нет, поэтому она остается в компетенции отдельных государств. Однако рекомендации учитывают требования и документы ЕС - стратегию биоэкономики, Регламент о восстановлении природы, а также руководящие принципы управления лесами и сохранения биоразнообразия.
"Важно подчеркнуть, что в этих рекомендациях связанные отрасли рассматриваются комплексно. Мы не предлагаем изменить один нормативный акт или один показатель - мы смотрим на отрасль в целом, чтобы обеспечить ее развитие. И когда потребуется вносить изменения в нормативные акты, будет понятен план действий", - говорит Арис Янсонс.
Повысить добавленную стоимость в 12 раз
Одна из стратегических целей лесной отрасли - к 2032 году как минимум в 12 раз увеличить стоимость древесной продукции латвийской лесной отрасли к моменту ее поступления к покупателю за пределами отрасли. Это означает сокращение доли поврежденной древесины или древесины, не подходящей для производства качественной продукции, а также создание как можно большей стоимости непосредственно в Латвии за счет переработки древесины в продукцию с более высокой добавленной стоимостью.
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В 2025 году стоимость экспорта продукции лесной отрасли Латвии составила 3,405 млрд евро. В 2020 году этот показатель был на уровне 2,588 млрд евро. Таким образом, поставленная задача является весьма масштабной, и до достижения цели еще далеко.
Результат возможен только при выполнении двух взаимосвязанных условий: должна быть четкая политика, необходимо понимать объем доступной выращенной древесины, а также требуются значительные инвестиции в химическую переработку древесины и производство изделий из древесных волокон.
По-прежнему значительная часть материала вывозится из страны необработанной, поскольку в Латвии отсутствуют отдельные виды переработки древесины. Например, не хватает возможностей для переработки древесины лиственных пород, которая соответствует размерам сырья для целлюлозно-бумажного производства.
В рекомендациях также упоминается более широкое использование древесины в строительстве, производстве конструкций и зданий, а также в других сферах. Например, из древесины можно производить теплоизоляционные материалы, которые не только позволяют экономить энергию, но и сохраняют углерод, накопленный деревьями.
Для этого важно обеспечить доступность ресурсов в долгосрочной перспективе. Одним из направлений рекомендаций является стабильность предпринимательской среды, а также стимулирование инвестиций и инноваций. Развитие таких перерабатывающих производств непосредственно в Латвии позволило бы увеличить как добавленную стоимость древесной продукции, так и ее экспортную стоимость.
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70/30/10
Чтобы сделать более понятным, для каких целей в будущем преимущественно будет использоваться лесная земля, в рекомендациях предлагается принцип стратификации земель. Сейчас леса покрывают 53% территории Латвии, или 3,45 млн гектаров. Предлагается определить 70% лесных земель преимущественно для биоэкономики и хозяйственной деятельности, а до 30% - для сохранения и увеличения биологического разнообразия. Из этих 30% до 10% планируется определить как территории со строгим режимом охраны.
Это не означает, что 30% лесных земель планируется полностью исключить из любой деятельности или что на остальных 70% лесов не будет сохраняться биоразнообразие. Такое разделение в рекомендациях также связывается со стабильностью предпринимательской среды. Предварительно четче определив основные цели использования территорий, планируется создать большую определенность как для владельцев лесов, так и для предпринимателей в отношении доступных в будущем древесных ресурсов.
Одновременно документ предусматривает развитие таких решений, как добровольная охрана природы и рынок природных кредитов.
Когда вырубать деревья?
Один из вопросов, вызывающих дискуссии, - целевой диаметр деревьев, то есть минимальный показатель, при достижении которого разрешается главная рубка. В рекомендациях предлагается пересмотреть целевой диаметр для отдельных пород деревьев и ситуаций, уменьшив его на 0–5 см. Это должно повысить конкурентоспособность Латвии на международном рынке и предоставить владельцам лесов больше возможностей выбирать, как управлять своим лесом.
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"Это не означает, что владелец леса будет обязан вырубать деревья раньше или что будет установлено требование обязательно вырубить конкретный лес. Цель - создать возможности для тех владельцев, которые тщательно работают и ухаживают за лесом, получить урожай раньше. После этого выбор остается за владельцем - вырубить деревья сразу, подождать, например, более благоприятной ситуации на рынке древесины, либо вообще не вырубать и начать участвовать в рынках углеродных и биологических кредитов. То есть мы призываем владельцев думать и расширяем возможности выбора того, как управлять своей собственностью в зависимости от желаемого результата", - подчеркивает Арис Янсонс.
В рекомендациях также сделан акцент на устойчивости лесов к природным нарушениям - более быстром выявлении повреждений и реагировании на них, пожарной безопасности, мониторинге, системах мелиорации и снижении рисков.
Один из примеров - короед-типограф. Если повреждения выявить вовремя и есть возможность быстро провести санитарные мероприятия, распространение вредителя можно ограничить.
Наиболее спорные вопросы
Хотя рекомендации уже проходили общественное обсуждение, ожидается, что дискуссии по нескольким вопросам продолжатся. По мнению Янсонса, один из них - системы мелиорации. Здесь существуют разные мнения о том, как сбалансировать продуктивность и устойчивость лесов с целями охраны природы. В центре внимания также останутся сохранение биоразнообразия и территории Natura 2000. Рекомендации предусматривают контроль за тем, чтобы в Латвии обеспечивалась доля строго охраняемых территорий местообитаний, установленная руководящими принципами ЕС. Однако это не означает, что все местообитания автоматически станут охраняемыми территориями. В одних местах площадь местообитаний может уменьшаться, в других - увеличиваться, при этом общая необходимая площадь должна сохраняться, а ее качество - повышаться: за счет структуры и присутствия редких видов.
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Дискуссии могут вызвать и выборочные рубки, при которых не вырубаются все деревья одновременно, а выбираются отдельные деревья. При таком способе хозяйствования иногда необходимы более крупные просветы, чтобы обеспечить достаточное количество света для видов, которым он нужен для успешного восстановления леса и роста молодых деревьев. Поэтому и по этому вопросу существуют разные мнения относительно того, какой подход к управлению лесом следует использовать.
У каждого метода есть свое место - от сплошных рубок на больших территориях с минимальным количеством сохраняемых природных элементов до рубок, при которых предусматривается высадка деревьев, подходящих для климата будущего, а также территорий, где планируется использовать только отдельные деревья и рассчитывать на естественное восстановление теневыносливых видов.
В целом авторы рекомендаций подчеркивают необходимость сбалансировать различные функции леса и распределение территорий, а не оценивать какой-либо отдельный способ управления вне контекста всего лесного ландшафта.
Что касается опасений, что из-за изменений в управлении лесами общество может лишиться доступа к ягодам и грибам, то оснований для этого сейчас нет. По оценкам, люди используют лишь небольшую часть - около 4–6% - доступного в природе урожая ягод и грибов.
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Что покажут первые годы?
Рекомендации определяют направление развития лесной отрасли до 2050 года, однако их реализация не будет разовым решением. В документе предусмотрены конкретные показатели, по которым можно будет оценивать, дает ли выбранный курс ожидаемые результаты.
Через четыре года планируется провести обзор достигнутых тенденций и при необходимости скорректировать направления действий.
Таким образом, в ближайшие годы предстоит оценивать не только объем произведенной в Латвии древесины или площадь территорий, которыми управляют с природоохранными целями, но и то, удается ли достичь главных целей рекомендаций - повысить добавленную стоимость древесины, создать более продуктивные и устойчивые леса и четче разделить функции лесных территорий.