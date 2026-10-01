Повысить добавленную стоимость и определить цели охраны природы - что предусматривают новые Основные направления лесной отрасли

Хотя рекомендации уже проходили общественное обсуждение, ожидается, что дискуссии по нескольким вопросам продолжатся. По мнению Янсонса, один из них - системы мелиорации. Здесь существуют разные мнения о том, как сбалансировать продуктивность и устойчивость лесов с целями охраны природы. В центре внимания также останутся сохранение биоразнообразия и территории Natura 2000. Рекомендации предусматривают контроль за тем, чтобы в Латвии обеспечивалась доля строго охраняемых территорий местообитаний, установленная руководящими принципами ЕС. Однако это не означает, что все местообитания автоматически станут охраняемыми территориями. В одних местах площадь местообитаний может уменьшаться, в других - увеличиваться, при этом общая необходимая площадь должна сохраняться, а ее качество - повышаться: за счет структуры и присутствия редких видов.