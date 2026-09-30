В Марупском крае 2 октября отработают эвакуацию жителей
2 октября в Марупском крае в рамках учений по всеобъемлющей государственной обороне Namejs пройдет практическая отработка эвакуации, а также обучающий семинар с практическими занятиями по подготовке к кризисным ситуациям. В учениях примут участие сотрудники самоуправления Марупского края и наиболее активные жители разных районов края. Вместе они проверят готовность к действиям в ситуации, когда потребуется эвакуация населения.
Во время учений будет отработана эвакуация жителей Марупского края, после чего участников на автобусах доставят в Марупскую музыкальную и художественную школу, где в учебных целях будет развернут эвакуационный пункт.
В эвакуационном пункте на практике проверят работу различных зон помощи, включая регистрацию и предоставление информации, оказание первой помощи и психологической поддержки, выдачу еды и воды, а также организацию пребывания и отдыха участников.
Особое внимание во время учений уделят учету участников и обмену информацией, а также взаимодействию задействованных сотрудников и распределению обязанностей.
Для участников также предусмотрены практические и обучающие занятия по подготовке к кризисным ситуациям. Они смогут больше узнать о сборе тревожного рюкзака на 72 часа и его содержимом, а знания, полученные на занятии по первой помощи, применить на практике.
В завершение учений участники поделятся отзывами, а организаторы оценят полученный опыт, определив как удачные решения, так и вопросы, требующие доработки. Совместное участие сотрудников самоуправления и жителей разных районов края позволит оценить ситуацию с разных точек зрения и получить практический опыт, который может оказаться важным в реальной кризисной ситуации. Выводы по итогам учений помогут повысить готовность Марупского края к ситуациям, когда потребуется оперативно организовать эвакуацию жителей и обеспечить работу пункта временного размещения.