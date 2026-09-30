"В руках у встречного водителя может быть телефон": почему обгон грузовика может закончиться трагедией

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис считает особенно опасным подход, при котором водитель грузовика рассчитывает, что другие участники движения в случае необходимости уступят ему дорогу. При лобовом столкновении шансы водителя и пассажиров легкового автомобиля выжить крайне невелики. Кроме того, такие аварии приводят к серьезным финансовым потерям - можно потерять как груз, так и сам транспорт. По словам эксперта, одна авария может обойтись как минимум в полмиллиона евро.