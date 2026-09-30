"В руках у встречного водителя может быть телефон": почему обгон грузовика может закончиться трагедией
В последнее время на дорогах зафиксирован целый ряд опасных ситуаций, в том числе рискованные обгоны и выезды на встречную полосу. Программа "Sadursme 360" вместе с опытным водителем грузовика и экспертом по безопасности дорожного движения разбирает причины такого поведения и возможные последствия.
Сентябрь оказался особенно напряженным месяцем для водителей грузовиков - зафиксировано как минимум десять различных нарушений и опасных ситуаций.
Опытный водитель большегруза Янис, комментируя культуру вождения своих коллег, обращает внимание на несоблюдение дистанции и рискованные обгоны. По его словам, нередко водители грузовиков начинают обгонять более медленно движущиеся автомобили даже тогда, когда навстречу уже приближается другая машина. В таких ситуациях, считает Янис, водители большегрузов рассчитывают на реакцию встречного автомобилиста - что тот вовремя заметит опасность и позволит грузовику завершить маневр.
"Но нужно помнить одну вещь - у встречного водителя в руках может быть то же самое, что сейчас у меня, - телефон", - подчеркивает он.
Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис считает особенно опасным подход, при котором водитель грузовика рассчитывает, что другие участники движения в случае необходимости уступят ему дорогу. При лобовом столкновении шансы водителя и пассажиров легкового автомобиля выжить крайне невелики. Кроме того, такие аварии приводят к серьезным финансовым потерям - можно потерять как груз, так и сам транспорт. По словам эксперта, одна авария может обойтись как минимум в полмиллиона евро.
Водитель Янис отмечает, что опасные ситуации создают и водители легковых автомобилей. Он наблюдал случаи, когда встречная машина постепенно выезжала на противоположную полосу, при этом было непонятно, смотрит ли водитель в телефон, плохо себя чувствует или просто не следит за дорогой.
Особенно ярко ему запомнился один случай во время празднования Лиго. За рулем легкового автомобиля находилась женщина, которая одновременно смотрела в телефон и держала ребенка на руках.
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По словам Ирбитиса, контролировать ситуацию на дороге могут прежде всего сами водители. Эксперт призывает сообщать полиции о каждом замеченном нарушении по телефону 112. "Если мы проигнорируем этот факт и просто пропустим его мимо, тогда таких нарушений станет только больше", - говорит Оскар Ирбитис.