Великобритания готова накрыть страны Балтии и Северной Европы своим "ядерным зонтиком"
Великобритания предложила странам Объединенных экспедиционных сил (JEF) - странам Балтии, Северной Европы и Нидерландам - защиту с помощью своего ядерного потенциала.
Об этом сообщил командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании адмирал Гвин Дженкинс во время визита в Финляндию. В понедельник он встретился с председателем парламентского комитета Финляндии по обороне Хейкки Аутто.
Комментируя встречу, Аутто заявил финскому информационному агентству STT, что британский военный руководитель подчеркнул твердую приверженность Великобритании сотрудничеству в рамках JEF, благодаря чему появились и новые возможности. "Финляндия будет находиться под ядерным зонтиком, и это будут гарантировать подводные лодки, которые сейчас патрулируют Атлантический океан", - подтвердил Дженкинс.
В ноябре планируется подписать соглашение о создании в рамках JEF нового типа боевой группировки. У нее будут разработаны планы обороны на случай войны, и ожидается, что она сможет немедленно вступить в боевые действия в случае угрозы со стороны России.
JEF объединяет десять государств - Данию, Эстонию, Исландию, Латвию, Великобританию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию и Швецию. Это коалиция близких по взглядам стран, располагающая силами высокой степени готовности для быстрого реагирования на кризисы в Арктике и Северной Европе.
Коалиция была создана в 2014 году по инициативе Великобритании после аннексии Крыма Россией. Финляндия и Швеция присоединились к JEF в 2017 году, еще до вступления в НАТО. Сейчас JEF рассматривается как силы первого реагирования, дополняющие возможности НАТО.