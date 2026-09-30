Великобритания готова накрыть страны Балтии и Северной Европы своим "ядерным зонтиком"

Коалиция была создана в 2014 году по инициативе Великобритании после аннексии Крыма Россией. Финляндия и Швеция присоединились к JEF в 2017 году, еще до вступления в НАТО. Сейчас JEF рассматривается как силы первого реагирования, дополняющие возможности НАТО.