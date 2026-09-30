Ринкевич провозгласил закон о снижении акциза на бензин и дизель
Президент Латвии Эдгар Ринкевич провозгласил принятые Сеймом на прошлой неделе поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Они предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин.
Поправки вступят в силу в четверг, 1 октября.
Принятые изменения предусматривают снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, на 16,7% - до минимального уровня, установленного в Европейском союзе.
Таким образом, акциз на дизельное топливо снизится с 396 до 330 евро за 1000 литров.
Ставка акциза на неэтилированный бензин снижена на 11,7% - до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали.
Как сообщалось, во вторник на крупнейших автозаправочных станциях Латвии цена дизельного топлива достигла рекордного уровня, превысив 2,23 евро за литр, свидетельствуют данные.
На автозаправочной станции Circle K на улице Краста в Риге цена дизельного топлива достигла 2,234 евро за литр, установив новый рекорд. Бензин 95-й марки подорожал до 2,074 евро за литр.
Согласно данным LETA, предыдущий ценовой рекорд на дизельное топливо на этой заправке был зафиксирован 10 апреля этого года, когда оно стоило 2,144 евро за литр. Рекордная цена бензина 95-й марки была зарегистрирована 17 июня 2022 года - 2,134 евро за литр.