Ринкевич провозгласил закон о снижении акциза на бензин и дизель

Согласно данным LETA, предыдущий ценовой рекорд на дизельное топливо на этой заправке был зафиксирован 10 апреля этого года, когда оно стоило 2,144 евро за литр. Рекордная цена бензина 95-й марки была зарегистрирована 17 июня 2022 года - 2,134 евро за литр.