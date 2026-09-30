"Россия повышает ставки, и мы не можем исключить жертв среди мирного населения", - глава латвийской спецслужбы

Два года назад бюро оценивало, что Россия может быть готова к потенциальному военному конфликту с НАТО в течение следующих пяти лет. Однако с тех пор, отметил Звиедрис, Москва не добилась успеха в Украине, а экономическое положение России ухудшилось. Вместе с тем на оценку могут повлиять изменение интенсивности боевых действий и возможная принудительная мобилизация.