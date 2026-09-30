"Россия повышает ставки, и мы не можем исключить жертв среди мирного населения", - глава латвийской спецслужбы
Россия, не добившись своих целей в Украине, усиливает давление на Европу. Кибератаки, диверсии и возможные провокации становятся реальными угрозами, причем исключать жертвы среди мирных жителей нельзя. Об этом в интервью агентству LETA заявил директор Бюро по защите Сатверсме Эгилс Звиедрис.
По оценке Звиедриса, действия Москвы связаны с ее неудачами в Украине. Россия не может добиться победы, ослабить западную поддержку Киева и добиться смягчения санкций. В этих условиях она расширяет применение гибридных методов: от информационных кампаний до физических диверсий.
"Россия повышает ставки, и, к сожалению, мы не можем исключить также жертв среди мирного населения", - предупредил глава спецслужбы.
Он подчеркнул, что для европейских стран это уже не отвлеченные сценарии. В Латвии происходили осквернения памятников и поджог Музея оккупации, в Литве нападали на живущих там российских оппозиционеров, в других странах Европы совершались диверсии на железных дорогах. "Мы уже живем с этими угрозами как с реальностью", - отметил Звиедрис.
Перед выборами усиливают защиту, но данных о конкретной провокации нет
Отдельная часть интервью была посвящена безопасности выборов в Сейм 3 октября. По словам Звиедриса, избирательные системы протестированы, ошибок при проверках не выявлено. Однако полностью исключить внешние провокации, в том числе появление дронов, невозможно.
"Если говорить о появлении дронов, то такой риск мы исключить не можем, однако пока у меня нет информации, что нечто подобное может планироваться", - уточнил он.
На время выборов Латвия запросила размещение четырех дополнительных истребителей НАТО, и Германия согласилась помочь. Как пояснил Звиедрис, эта мера призвана предотвратить возможные провокации в воздушном пространстве, которые впоследствии могли бы использоваться для спекуляций о законности проведения голосования.
Особое внимание уделяется приграничным регионам. Для избирательных комиссий подготовлен план действий на случай угрозы. По словам директора бюро, соответствующие планы есть у всех ответственных учреждений.
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Хакеров интересуют не только персональные данные
Говоря о киберугрозах, Звиедрис предложил смотреть шире громких случаев утечки данных. По его словам, Россия проверяет возможности проникновения в системы, управляющие инфраструктурой.
В качестве примеров он привел атаку российских хакеров на систему управления дамбой в Норвегии, контроль над которой, по его словам, удалось захватить на четыре часа, и отраженную кибератаку на энергосистему Польши.
В Латвии, отметил глава бюро, защитные механизмы также позволяют останавливать попытки взлома. По его данным, тот же хакер, который атаковал Дирекцию безопасности дорожного движения, менее чем за две недели попытался проникнуть еще в 12 государственных информационных систем.
"Однако безуспешно. Потому что в этих системах были датчики раннего предупреждения, которые сработали", - рассказал Звиедрис.
При этом он признал, что готовность к кризисам требует постоянного совершенствования. Последняя буря показала: не все предусмотренные механизмы сработали до конца. Из этого, по его словам, делают выводы и вносят изменения.
Обычной войны в ближайшее время не ожидают, но опасаются просчетов Москвы
Несмотря на предупреждения о диверсиях, Звиедрис отделяет гибридные угрозы от перспективы прямого военного столкновения России с НАТО.
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"Если говорить о классической конвенциональной войне, то рисков такого рода в ближайшее время не просматривается", - заявил он.
Два года назад бюро оценивало, что Россия может быть готова к потенциальному военному конфликту с НАТО в течение следующих пяти лет. Однако с тех пор, отметил Звиедрис, Москва не добилась успеха в Украине, а экономическое положение России ухудшилось. Вместе с тем на оценку могут повлиять изменение интенсивности боевых действий и возможная принудительная мобилизация.
Глава спецслужбы также отверг прямое сравнение нынешней ситуации в Латвии с событиями в Крыму. Отвечая на вопрос о возможном появлении "зеленых человечков", он подчеркнул: действующие правила позволяют немедленно начать военное противодействие, не дожидаясь решений высших должностных лиц.
"Это означает, что ответный удар может быть нанесен немедленно", - пояснил он.
Однако наличие механизмов защиты не исключает ошибочных решений со стороны Москвы. Звиедрис напомнил о неверных оценках российских спецслужб перед полномасштабным вторжением в Украину, в том числе относительно настроений населения и возможности захватить Киев.
"Чем больше я знаю Россию, тем меньше я ее понимаю и тем больше вижу там нелогичных решений", - признался директор бюро.
По его оценке, существует риск, что российское руководство вновь ошибется в понимании ситуации и примет нелогичное решение.
Больше всего главу спецслужбы тревожит раскол общества
На вопрос о том, что беспокоит его сильнее всего как руководителя спецслужбы, гражданина и семейного человека, Звиедрис назвал внутренние противоречия в Латвии.
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"Это поляризация нашего общества, взаимная конфронтация и нетерпимость к чужому мнению, которые, возможно, обострились в контексте предстоящих выборов", - сказал он.
По его словам, российские попытки влиять на латвийское общество часто строятся на использовании уже существующих разногласий. Москва реагирует на спорные ситуации, усиливает их и распространяет негативные интерпретации происходящего.
Звиедрис также отметил, что русскоязычная часть общества неоднородна. После аннексии Крыма изменилось отношение людей, связывающих себя с Украиной, а после событий 2020 года - части жителей белорусского происхождения. При этом одной из проблем он считает пребывание части населения в российском информационном пространстве.
Может ли война закончиться при Путине?
На вопрос, реально ли завершение войны, пока Владимир Путин остается у власти, Звиедрис ответил сдержанно:
"Сейчас я не могу ответить на это утвердительно. Путин полагается на время, на то, что его ресурсы будут больше, чем у Украины".
По оценке главы бюро, российский президент воспринимает собственное население как средство достижения целей и не заботится о судьбе мобилизованных. "О ценностях самого российского общества говорит то, что гораздо большее недовольство вызывают ограничения работы интернета, чем огромное число погибших", - заявил Звиедрис.