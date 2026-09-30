Сентябрь завершится без сильных дождей, потеплеет до +18 градусов
Фото: flickr.com/rigasdome
Последний день сентября в Риге будет облачным, но без дождя.
В Латвии

Сентябрь завершится без сильных дождей, потеплеет до +18 градусов

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Латвии ожидается облачный день без существенных осадков. Утром местами сохранится туман, а днем воздух прогреется до +18 градусов.

Днем небо по-прежнему будут закрывать облака, но существенных осадков они не принесут. В утренние часы местами сохранится туман. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха повысится до +15…+18 градусов.

В Риге также сохранится облачная погода без осадков. Будет дуть слабый ветер, а столбики термометров поднимутся до +15…+17 градусов.

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