Последний день сентября в Риге будет облачным, но без дождя.
В Латвии
Сегодня 07:24
Сентябрь завершится без сильных дождей, потеплеет до +18 градусов
В Латвии ожидается облачный день без существенных осадков. Утром местами сохранится туман, а днем воздух прогреется до +18 градусов.
Днем небо по-прежнему будут закрывать облака, но существенных осадков они не принесут. В утренние часы местами сохранится туман. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха повысится до +15…+18 градусов.
В Риге также сохранится облачная погода без осадков. Будет дуть слабый ветер, а столбики термометров поднимутся до +15…+17 градусов.