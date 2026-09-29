Почти 12 часов в густом дыму: в Риге при тушении склада пострадали трое пожарных

В понедельник спасатели почти 12 часов боролись с масштабным пожаром на складе на Саркандаугаве. Первый и второй этажи здания горели на площади 1000 квадратных метров. Нагрев хранившихся там бытовых вещей, сильное задымление и особенности планировки значительно затрудняли тушение, сообщает "Degpunktā".