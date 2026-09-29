Почти 12 часов в густом дыму: в Риге при тушении склада пострадали трое пожарных
В рижском районе Саркандаугава произошел крупный пожар. На улице Аптиекас загорелось многоэтажное складское здание. Его планировка и густой дым значительно осложнили работу пожарных. Несколько спасателей получили травмы.
В понедельник спасатели почти 12 часов боролись с масштабным пожаром на складе на Саркандаугаве. Первый и второй этажи здания горели на площади 1000 квадратных метров. Нагрев хранившихся там бытовых вещей, сильное задымление и особенности планировки значительно затрудняли тушение, сообщает "Degpunktā".
"На складах пожары всегда довольно сложные. Никогда нельзя точно знать, как все расположено, там может находиться много вещей, поэтому трудно найти очаг пожара", - рассказал командир взвода 7-й Рижской части Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Гунарс Плакошс.
В тушении участвовали сорок спасателей из нескольких пожарных депо Риги и восемь автоцистерн. Трое пожарных пострадали при исполнении служебных обязанностей.
"Двое коллег получили легкие травмы, ушибы, которые не препятствовали дальнейшей работе. После осмотра медиками они смогли продолжить работу. Третьего коллегу увезли с травмой пальца, но там тоже все обошлось, его отпустили домой", - сообщил Плакошс.
Владелец здания за кадром рассказал, что загорелся склад арендатора. В полиции добавили, что, вероятнее всего, возгорание началось в помещении, где проводилась резка металла. Расследование продолжается.
Пожарные также намерены вернуться на объект. Склад не был оборудован надлежащей системой дымоудаления, поэтому в ближайшее время сотрудники ГПСС проведут в здании проверку пожарной безопасности.