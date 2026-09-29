В Риге автомобиль оказался в воде под Милгравским мостом. ВИДЕО
Фото: Скриншот видео
Спасатели достают автомобиль из воды.
Аварии и происшествия

В Риге автомобиль оказался в воде под Милгравским мостом. ВИДЕО

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Во вторник вечером в Риге автомобиль оказался в воде под мостом через Милгравис. Человек, находившийся в машине, смог самостоятельно выбраться из транспортного средства и был передан медикам.

В 18:10 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила информацию о том, что в Милгрависе в воде находится легковой автомобиль. Водитель самостоятельно выбрался из машины, сообщили в службе.

Чтобы предотвратить возможную утечку технических жидкостей в воду, спасатели с помощью лебедки подтянули автомобиль к берегу.

После этого спасатели с помощью специального автомобиля должны попытаться переместить машину через ограждение и поднять ее на берег.

Темы

МилгрависГосударственная пожарно-спасательная служба

Другие сейчас читают