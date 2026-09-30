Экономист: если правительству не удастся сократить расходы, ему придется думать о повышении налогов

Он подчеркнул, что речь идет не о разовом финансировании, а о необходимости сохранять такой уровень расходов в течение последующих четырех лет. При этом Берзиньш обратил внимание на важное ограничение: Латвия не может по своему усмотрению объявить любые государственные расходы расходами на оборону. НАТО установило конкретные критерии, определяющие, какие расходы можно включать в показатель оборонного финансирования. "Каждый год приезжает аудит и говорит: вот это не является расходами на оборону. Вы должны убрать это из своего учета как расходы на оборону", - рассказал экономист.