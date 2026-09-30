Экономист: если правительству не удастся сократить расходы, ему придется думать о повышении налогов
В ближайшие годы Латвии придется искать способы обеспечить необходимое финансирование обороны, одновременно сохраняя под контролем государственные расходы. Одним из возможных вариантов в теории может стать повышение налогов. Об этом в эфире TV24 заявил ректор Латвийского университета, экономист Гундарс Берзиньш.
По словам эксперта, повышение налогов может стать альтернативой в том случае, если государству не удастся в достаточной мере сократить расходы. "Например, одним из непопулярных решений теоретически могло бы быть повышение налогов. Это альтернатива, если не удастся сократить расходы. Это определенно непопулярное решение. Перед выборами повышение налогов никогда не бывает популярным", - сказал Берзиньш.
При этом, по его словам, главным фактором давления на бюджет остается необходимость направлять на оборону 5% ВВП. "Я думаю, что у нас огромное давление. Это эти 5% на оборону, которые абсолютно необходимы. Это означает, что все фискальное пространство сильно ограничено", - отметил экономист.
Он подчеркнул, что речь идет не о разовом финансировании, а о необходимости сохранять такой уровень расходов в течение последующих четырех лет. При этом Берзиньш обратил внимание на важное ограничение: Латвия не может по своему усмотрению объявить любые государственные расходы расходами на оборону. НАТО установило конкретные критерии, определяющие, какие расходы можно включать в показатель оборонного финансирования. "Каждый год приезжает аудит и говорит: вот это не является расходами на оборону. Вы должны убрать это из своего учета как расходы на оборону", - рассказал экономист.
Поэтому, считает Берзиньш, использование средств на оборону требует поиска нестандартных решений. Одним из таких направлений он назвал развитие военной промышленности в самой Латвии. "Тут сложно это делать, но здесь нужна изобретательность. Нужно творчески создавать эту индустрию в Латвии, тогда от этого будет какая-то отдача", - сказал он.
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По мнению экономиста, если средства оборонного бюджета направлять на развитие местной промышленности и обеспечивать заказы латвийским предприятиям, такие вложения могут одновременно способствовать развитию экономики. Однако и здесь, по его словам, существуют ограничения. Государство не может просто политическим решением направить оборонные средства конкретным латвийским компаниям - необходимо соблюдать правила государственных закупок и конкурсные процедуры.