Кулбергс: участие государства в софинансировании временного моста рядом с Вантовым еще не решено
Купить или арендовать временный мост через Даугаву обойдется примерно в 20 млн евро, и мэр Риги хочет разделить эту сумму с государством. Однако премьер-министр Андрис Кулбергс говорит, что участие государства в его софинансировании будет зависеть от нескольких аспектов.
"Хорошо, что продумываются решения государственного масштаба", - сказал Кулбергс, признав, что дальнейшее использование временного моста было бы неплохой идеей, если это технически возможно.
По его словам, необходимо выяснить, будет ли мост технически пригоден, можно ли будет использовать его в других сферах и сколько ресурсов потребует проект. После оценки всех аспектов вопрос следует рассмотреть в правительстве.
Министр внутренних дел Янис Домбрава заявил, что все зависит от затрат. При этом он подчеркнул, что транспортные решения при перестройке крупных объектов инфраструктуры находятся в компетенции Рижской думы и Министерства сообщения.
Как сообщалось, основные работы по перестройке Вантового моста планируется начать в 2027 году. На время работ самоуправление намерено установить временный мост с одной полосой движения в каждом направлении. Мэр Риги Виестурс Клейнбергс ранее оценил стоимость нового временного моста примерно в 20 млн евро - примерно столько же стоила бы его аренда. По словам мэра, мост мог бы использоваться не только самоуправлением, но и в масштабах страны для гражданских и военных нужд. Он пообещал обсудить возможное разделение затрат с министром финансов и премьер-министром.
Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления Кристапс Каулиньш сообщил, что пока изучается возможное расположение временного моста, однако он точно будет находиться вблизи Вантового. Также рассматриваются варианты организации движения общественного транспорта, который сейчас ежедневно использует Вантовый мост.