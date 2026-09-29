Кулбергс: участие государства в софинансировании временного моста рядом с Вантовым еще не решено

Как сообщалось, основные работы по перестройке Вантового моста планируется начать в 2027 году. На время работ самоуправление намерено установить временный мост с одной полосой движения в каждом направлении. Мэр Риги Виестурс Клейнбергс ранее оценил стоимость нового временного моста примерно в 20 млн евро - примерно столько же стоила бы его аренда. По словам мэра, мост мог бы использоваться не только самоуправлением, но и в масштабах страны для гражданских и военных нужд. Он пообещал обсудить возможное разделение затрат с министром финансов и премьер-министром.