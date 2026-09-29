Латвия готовится к новым закупкам артиллерийских систем на 422 млн евро

В министерстве сообщили, что переговоры по новому проекту ракетной артиллерии продолжаются, поэтому дополнительная информация о нем пока не разглашается. Предполагается, что развитие артиллерийских возможностей будет финансироваться за счет займа из финансового инструмента Европейского союза Security Action for Europe (SAFE) и средств национального бюджета.