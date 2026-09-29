Латвия готовится к новым закупкам артиллерийских систем на 422 млн евро
Латвия готовит новый проект ракетной артиллерии, параллельно с закупкой американских Himars. На различные артиллерийские системы в 2026-2029 годах потребуется 422,25 млн евро, часть расходов профинансируют за счет средств ЕС.
Во вторник правительство поддержало перераспределение 43,635 млн евро из программы "Фонд государственной обороны и безопасности" в подпрограмму бюджета Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил". Эти средства необходимы для закупки артиллерийских систем.
Как указано в аннотации к решению, в 2026-2029 годах на выполнение договоров по закупке артиллерийских систем потребуется в общей сложности 422,25 млн евро.
В Министерстве обороны подтвердили, что эта сумма необходима для приобретения произведенных в Чехии самоходных гаубиц Morana, а также еще одного проекта ракетной артиллерии. Новый проект параллельно развивается с уже запущенной программой приобретения ракетных систем Himars.
В министерстве сообщили, что переговоры по новому проекту ракетной артиллерии продолжаются, поэтому дополнительная информация о нем пока не разглашается. Предполагается, что развитие артиллерийских возможностей будет финансироваться за счет займа из финансового инструмента Европейского союза Security Action for Europe (SAFE) и средств национального бюджета.
Ранее в сентябре правительство пересмотрело свои предыдущие решения и отказалось от закупки произведенных в Швеции 155-миллиметровых колесных артиллерийских систем Archer. Вместо них Латвия приобретет более дешевые самоходные гаубицы Morana, произведенные в Чехии.
Кроме того, Латвия ранее подписала соглашение с правительством США о приобретении шести высокомобильных ракетных артиллерийских систем Himars производства компании Lockheed Martin. Ожидается, что Национальные вооруженные силы смогут получить это вооружение начиная с 2027 года.