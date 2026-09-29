Поход в Музей природы станет дороже: с 29 сентября меняются цены
С 29 сентября в Музее природы в Риге вступил в силу новый прейскурант. Музей объясняет изменения существенным ростом расходов на содержание инфраструктуры и обеспечение работы. При этом для семей ввели новый билет со скидкой 30%, а некоторые категории посетителей по-прежнему смогут посещать музей бесплатно.
В новом сезоне Музей природы предлагает посетителям более 80 экскурсий и занятий STEM-направления для образовательных учреждений, познавательные мероприятия для семей с детьми, программы для молодежи и взрослых, выставки, конкурсы и другие активности.
Одновременно с началом нового сезона музей пересмотрел цены. Изменения вступили в силу 29 сентября. В учреждении объясняют решение существенным ростом расходов на содержание инфраструктуры и обеспечение повседневной работы.
До сих пор в музее действовал прейскурант, утвержденный в 2022 году.
"Мы ценим каждого посетителя, каждую семью, в которой для детей Музей природы становится первым музейным опытом. Ценим работу преподавателей естественных наук и специалистов по экологическому образованию, положительные отзывы и критику, которую учитываем, чтобы постоянно улучшать впечатления посетителей", - отмечает директор музея Скайдрите Рускуле.
По ее словам, изменения необходимы, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить работу музея и одновременно сохранить его доступность для посетителей.
Одно из нововведений - семейный билет со скидкой 30%. Для тех, кто посещает музей регулярно, предусмотрен годовой билет. Например, для взрослого он будет стоить 40 евро.
Специальные цены и скидки продолжат действовать для студентов, пенсионеров, участников программы Latvijas Goda ģimene и людей с инвалидностью 3-й группы.
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Сохраняется и возможность бесплатного посещения. В частности, платить за вход не нужно детям до четырех лет, людям с инвалидностью 1-й и 2-й группы и некоторым другим категориям посетителей.
Кроме того, бесплатно попасть в музей сможет любой желающий по четвергам с 16:00 до 17:00.