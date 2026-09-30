Правительству Латвии пришлось выделить больницам дополнительные миллионы за лечение пациентов
Правительство одобрило выделение дополнительных 10 миллионов евро из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи". Деньги предназначены для оплаты медицинским учреждениям услуг, которые они фактически оказали пациентам в первом полугодии 2026 года сверх первоначально запланированного объема.
Объем медицинской помощи зависит не только от предусмотренного финансирования, но и от реальной потребности жителей в лечении. Дополнительные средства позволят покрыть расходы больниц за уже оказанные услуги и обеспечить непрерывность медицинской помощи.
"Хочу поблагодарить коллег по правительству за понимание и принятое сегодня решение. Дополнительные 10 миллионов евро означают, что медицинские учреждения получат оплату за уже оказанную пациентам помощь, а пациентам будут доступны необходимые услуги. Но это решение также ясно показывает главную проблему: имеющегося финансирования недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворить реальные потребности жителей в медицинской помощи", – заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
По его словам, необходимо увеличивать финансирование здравоохранения и одновременно оценивать, насколько эффективно оно используется. Министр призвал больше вкладывать в профилактику и семейную медицину, чтобы люди своевременно получали помощь, а в больницы попадали тогда, когда стационарное лечение действительно необходимо.
Из выделенных 10 миллионов евро 6,56 миллиона направят на оплату стационарных услуг, оказанных сверх предусмотренного договорами объема. Еще 2,39 миллиона пойдут на покрытие расходов на дополнительные медицинские процедуры, 601,5 тысячи евро – на оплату лечения по системе диагностически связанных групп (DRG), а 443,4 тысячи евро – на медицинские устройства и имплантируемые материалы.
Наибольшие дополнительные расходы возникли в интенсивной терапии, психиатрической помощи, эндопротезировании коленных и тазобедренных суставов, лучевой терапии и химиотерапии, диагностике и лечении туберкулеза, хирургическом лечении заболеваний и травм позвоночника и других областях.