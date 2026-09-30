Правительству Латвии пришлось выделить больницам дополнительные миллионы за лечение пациентов

"Хочу поблагодарить коллег по правительству за понимание и принятое сегодня решение. Дополнительные 10 миллионов евро означают, что медицинские учреждения получат оплату за уже оказанную пациентам помощь, а пациентам будут доступны необходимые услуги. Но это решение также ясно показывает главную проблему: имеющегося финансирования недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворить реальные потребности жителей в медицинской помощи", – заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.