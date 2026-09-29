"Я хочу к врачу сегодня, а не после смерти": Otkrito побывал на протесте медиков в Риге
29 сентября с 15:00 до 17:00 напротив здания Кабинета министров в Риге прошел пикет работников здравоохранения. Акция состоялась на липовой аллее бульвара Бривибас, а ее организаторы ранее заявляли, что ожидают около тысячи участников. На месте побывал и Otkrito, и мы услышали, что ответил вышедший к собравшимся министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
У здания правительства собрались медики, представители профессиональных организаций и пациенты. Организатором акции выступил Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA). Одно из главных требований - предусмотреть в бюджете 2027 года повышение зарплат всех работников здравоохранения как минимум на 30%. Профсоюз также требует отставки министра здравоохранения Хосама Абу Мери.
К акции присоединилась и Латвийская ассоциация семейных врачей, которая, помимо общих требований, выступает за повышение оплаты труда семейных врачей с 2027 года.
Протест медиков:
Участники пикета скандировали: "Семейным врачам - поддержку, пациентам - здоровье!" В руках у собравшихся были плакаты, содержание которых ясно показывало настроение протестующих.
"Деньги - медицине", "Деньгами нужно спасать жизни, а не финансировать партии", "До выборов - обещания, после выборов - амнезия" - такие надписи можно было увидеть у здания правительства.
Особенно выделялся один плакат: "Я хочу к врачу сегодня, а не после смерти". Именно доступность медицинской помощи наряду с зарплатами и нехваткой персонала стала одной из главных тем акции. Еще до протеста LVSADA заявлял, что его цель - защита интересов как работников здравоохранения, так и пациентов.
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К протестующим вышел Абу Мери
Во время акции к собравшимся вышел министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Ему пришлось отвечать на вопросы о финансировании отрасли и обещаниях, которые звучали ранее.
В частности, у министра спросили о дополнительных средствах на здравоохранение, о которых речь шла в прошлом году. Абу Мери объяснил протестующим, что решение о распределении государственных денег принимает не он один - оно зависит от правительства и других министерств. По его словам, в условиях, когда главным бюджетным приоритетом стала безопасность и оборона, добиться необходимого финансирования здравоохранения не удалось.
При этом министр подчеркнул, что дополнительные средства медицине необходимы и должны быть найдены. Ранее в тот же день он также публично говорил, что решение о финансировании зависит не только от министра здравоохранения, но и от министра финансов и всей правящей коалиции.
Один из вопросов касался и того, сможет ли отрасль получить в следующем году около 800 млн евро дополнительного финансирования.
"Я могу вам сказать: да, конечно. Но я отвечу честно - 800 миллионов в бюджете на следующий год найти невозможно", - сказал Абу Мери участникам протеста.
При этом вопрос дополнительного финансирования действительно остается острым. В проекте ответа Кабинета министров на требования профсоюза ранее признавалась необходимость дополнительных 663 млн евро для здравоохранения, однако фактически выделяемая сумма на тот момент определена не была.
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Почему медики вышли на улицу
LVSADA уже неоднократно обращал внимание властей на низкую оплату труда, нехватку работников и чрезмерную нагрузку в отрасли. По данным профсоюза, Министерство здравоохранения оценивало необходимые расходы только на повышение зарплат на 25,4% в 228,7 млн евро, однако решение о выделении этих денег принято не было.
Теперь профсоюз требует не менее 30% роста оплаты труда в 2027 году и настаивает на том, чтобы необходимое финансирование было заложено в тарифы оплачиваемых государством медицинских услуг.
Протест у Кабинета министров стал способом еще раз напомнить правительству, что речь идет не только о зарплатах самих медиков. Участники акции связывали недостаток финансирования с доступностью медицинской помощи для пациентов - и один из плакатов сформулировал это предельно коротко: "Я хочу к врачу сегодня, а не после смерти".