"Я хочу к врачу сегодня, а не после смерти": Otkrito побывал на протесте медиков в Риге

В частности, у министра спросили о дополнительных средствах на здравоохранение, о которых речь шла в прошлом году. Абу Мери объяснил протестующим, что решение о распределении государственных денег принимает не он один - оно зависит от правительства и других министерств. По его словам, в условиях, когда главным бюджетным приоритетом стала безопасность и оборона, добиться необходимого финансирования здравоохранения не удалось.