Кулбергс о грядущем дефиците бюджета: в 2027 году Латвии придется где-то "найти" 421 млн евро

Кулбергс также подчеркнул, что государство не должно систематически определять расходы на различные сферы только в виде определенного процента от ВВП. Сейчас, например, расходы на оборону уже установлены на уровне 5% ВВП, на внутренние дела - 1,5% ВВП, а для здравоохранения также необходимо достичь уровня 6% ВВП. "Если нам даже удастся найти возможность для роста экономики, эти расходы автоматически будут увеличиваться. Например, если мы заработаем 10 евро, два евро автоматически уйдут на оборону и внутренние дела. Да, это необходимо, но расходы на оборону следует оценивать исходя из возможностей - сколько конкретно денег нужно, чтобы увеличить эти возможности", - сказал Кулбергс.