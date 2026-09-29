Кулбергс о грядущем дефиците бюджета: в 2027 году Латвии придется где-то "найти" 421 млн евро
Латвии придется искать сотни миллионов евро для покрытия ранее данных обещаний. В 2027 году расходы без источника финансирования могут составить 421 млн евро, а обслуживание госдолга достигнет 681 млн. Премьер призывает уже сейчас начинать экономить.
В следующем году, исходя из ранее принятых решений и данных обещаний, Латвию ждут очень крупные расходы, для которых пока фактически нет источников покрытия. Об этом во вторник после заседания правительства журналистам заявил премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список"). В частности, на повышение зарплат учителям, здравоохранение и другие ранее данные обещания в следующем году предусмотрены расходы в размере 421 млн евро, однако соответствующих доходов для их покрытия не запланировано. К 2030 году объем таких ранее обещанных расходов вырастет до 663 млн евро, отметил Кулбергс.
Премьер также сообщил, что уже в следующем году существенно увеличатся расходы на обслуживание государственного долга - они достигнут 681 млн евро. "Следовательно, эти суммы где-то нужно заработать или же от чего-то отказаться. Это главная задача бюджета следующего года", - сказал Кулбергс.
Премьер признал, что Министерство финансов уже провело пересмотр базовых расходов на выполнение функций министерств и нашло возможность сэкономить 214 млн евро в следующем году. Однако для реализации этой экономии еще необходимо принять политические решения. "Это будет дорожной картой для следующего правительства, показывающей, как сэкономить эти 214 млн евро. Необходимо сокращать функции министерств, если мы этого не сделаем - экономии не будет", - заявил премьер.
Кулбергс также подчеркнул, что государство не должно систематически определять расходы на различные сферы только в виде определенного процента от ВВП. Сейчас, например, расходы на оборону уже установлены на уровне 5% ВВП, на внутренние дела - 1,5% ВВП, а для здравоохранения также необходимо достичь уровня 6% ВВП. "Если нам даже удастся найти возможность для роста экономики, эти расходы автоматически будут увеличиваться. Например, если мы заработаем 10 евро, два евро автоматически уйдут на оборону и внутренние дела. Да, это необходимо, но расходы на оборону следует оценивать исходя из возможностей - сколько конкретно денег нужно, чтобы увеличить эти возможности", - сказал Кулбергс.
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По словам премьера, Латвии необходимо обеспечить экономический рост. Например, если добиться роста экономики на 1,5 процентного пункта быстрее, это принесет дополнительно около 300 млн евро налоговых поступлений. Именно такая сумма, по словам Кулбергса, необходима здравоохранению.
При этом в Латвии есть множество компаний, способных успешно работать на экспорт, однако проблема заключается в том, что они не могут развиваться достаточно быстро. Большой потенциал премьер видит в оборонной промышленности и металлообработке, однако главным ограничением остается нехватка работников.
"Если бы у нас были доступны 8000 высококвалифицированных сварщиков, это сразу означало бы дополнительные 600-700 млн евро к ВВП. Есть клиенты, есть производственные возможности, но нет рабочей силы. В транспортной отрасли также необходимы 2000 водителей. Если мы не решим вопрос иммиграции, мы начнем конкурировать сами с собой за одних и тех же работников", - сказал Кулбергс.
По его словам, экономить придется начинать не со следующего года, а уже с последнего квартала нынешнего года. Премьер отметил, что каждый декабрь наблюдается резкий рост государственных расходов - они примерно на треть выше, чем в среднем в течение года. Кулбергс пояснил, что речь идет, в частности, о закупках министерств и премиях сотрудникам. Поэтому все закупки должны быть проведены до октября, после чего будет введен мораторий на закупки, а любые внеплановые расходы свыше 50 000 евро должны будут утверждаться конкретным министром.
Кроме того, премьер признал, что финансирование ЕС следующего периода может задержаться. В результате до 2029 года Латвия может получить меньше средств Евросоюза. "Мы не можем этого не учитывать, этого нужно опасаться. Это большие суммы денег, которые получает Латвия", - добавил Кулбергс.