Американским и другим стриминговым платформам придется платить в Латвии особый налог

По подсчетам Министерства культуры, эти средства могут ежегодно приносить латвийской киноотрасли около миллиона евро дополнительно. Сейчас бюджет латвийского кино составляет шесть миллионов евро. Для сравнения: в Эстонии он превышает 18 миллионов евро, в Литве – 10 миллионов. В 2025 году созданный в Латвии контент посмотрели более 13 миллионов раз, а доля латвийского кино на рынке достигла 24%. Подобные обязательные отчисления действуют уже в 18 европейских странах и в среднем составляют 5% доходов.