Американским и другим стриминговым платформам придется платить в Латвии особый налог
Крупные стриминговые платформы со следующего года должны будут вкладывать средства в развитие латвийского кино. Это предусматривают поправки к Закону об электронных средствах массовой информации и Закону о фильмах, которые в окончательном чтении поддержала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.
Предполагается, что компании, предлагающие жителям Латвии фильмы, сериалы и другое видео по запросу, будут ежегодно инвестировать в создание аудиовизуальных произведений. Требование коснется как зарегистрированных в Латвии поставщиков услуг, так и платформ, зарегистрированных в других странах Евросоюза, если они ориентированы на латвийскую аудиторию.
Поправки предусматривают три способа выполнить это требование. Компании смогут напрямую финансировать создание в Латвии аудиовизуальных произведений на латышском языке либо латвийских фильмов без диалогов. Другой вариант – покупать права на показ таких произведений, созданных в Латвии другими вещателями или независимыми продюсерами. Третий способ – перечислять средства в бюджет Национального киноцентра на производство латвийских фильмов на латышском языке, с латышскими субтитрами или без диалогов.
Размер вложений составит 3,5% от доходов, полученных компанией в Латвии за предыдущий год от предоставления аудиовизуальных услуг по запросу.
По подсчетам Министерства культуры, эти средства могут ежегодно приносить латвийской киноотрасли около миллиона евро дополнительно. Сейчас бюджет латвийского кино составляет шесть миллионов евро. Для сравнения: в Эстонии он превышает 18 миллионов евро, в Литве – 10 миллионов. В 2025 году созданный в Латвии контент посмотрели более 13 миллионов раз, а доля латвийского кино на рынке достигла 24%. Подобные обязательные отчисления действуют уже в 18 европейских странах и в среднем составляют 5% доходов.
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В Латвии услуги видео по запросу предоставляют 26 зарегистрированных в стране электронных СМИ, в том числе Tet и Latvijas Mobilais Telefons. На латвийском рынке также работают около 80 поставщиков, зарегистрированных в других странах ЕС. Среди них крупнейшие - Netflix, Go3, Apple TV+, Google Play, YouTube Movies & Shows, Amazon Prime Video, discovery+, Disney+, Max, Rakuten TV и Viaplay.
В вышеуказанном списке американских сервисов восемь: Netflix, Apple TV+, Google Play, YouTube Movies & Shows, Amazon Prime Video, discovery+, Disney+ и Max. При этом Google Play и YouTube Movies & Shows принадлежат одной компании – Google.
В свою очередь Go3 – балтийский сервис, хотя его конечный владелец – фонды американской Providence Equity Partners. Viaplay – шведский сервис, а Rakuten TV принадлежит японской группе Rakuten.