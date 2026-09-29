Кто поможет, если снова затопит улицы и отключится свет? Самоуправлениям выделят новые средства

"Недавняя августовская буря еще раз наглядно показала, насколько важно своевременно готовиться к экстремальным погодным условиям и укреплять инфраструктуру, вкладывая средства в решения, которые снижают риски и помогают обеспечивать жителей жизненно важными услугами. Новая программа поддержки позволит самоуправлениям внедрять такие решения в городах и поселках, чтобы уменьшить возможный ущерб, потребность в масштабных работах по устранению последствий и нагрузку на муниципальные бюджеты. Она также поможет самоуправлениям при необходимости обеспечивать жителей генераторами", - подчеркивает министр климата и энергетики Янис Витенбергс.