Кто поможет, если снова затопит улицы и отключится свет? Самоуправлениям выделят новые средства
Кабинет министров во вторник, 29 сентября, утвердил разработанную Министерством климата и энергетики программу поддержки объемом 40 миллионов евро для снижения рисков наводнений, устранения их последствий и повышения устойчивости муниципальной инфраструктуры к экстремальным погодным условиям.
В рамках программы самоуправления смогут реализовывать инфраструктурные проекты в городах и поселках, а также приобретать необходимое оборудование, в том числе насосы и генераторы. Это поможет обеспечивать жителей жизненно важными услугами во время непогоды, уделяя особое внимание социально уязвимым домохозяйствам.
"Недавняя августовская буря еще раз наглядно показала, насколько важно своевременно готовиться к экстремальным погодным условиям и укреплять инфраструктуру, вкладывая средства в решения, которые снижают риски и помогают обеспечивать жителей жизненно важными услугами. Новая программа поддержки позволит самоуправлениям внедрять такие решения в городах и поселках, чтобы уменьшить возможный ущерб, потребность в масштабных работах по устранению последствий и нагрузку на муниципальные бюджеты. Она также поможет самоуправлениям при необходимости обеспечивать жителей генераторами", - подчеркивает министр климата и энергетики Янис Витенбергс.
В рамках программы самоуправления смогут претендовать на финансирование для устранения последствий наводнений и повышения устойчивости к ним. Поддержка будет доступна для развития инфраструктуры в городах и поселках: строительства, перестройки и восстановления открытой и закрытой ливневой канализации, гидротехнических сооружений и мелиоративных систем общего пользования муниципального значения. Самоуправления также смогут внедрять решения зеленой и голубой инфраструктуры, например создавать водно-болотные участки в населенных пунктах, обустраивать зоны впитывания поверхностного стока в грунт и укреплять берега, чтобы снизить риск затопления.
Средства можно будет получить не только на инфраструктурные проекты, но и на приобретение, установку и ввод в эксплуатацию оборудования, техники и технологий, необходимых для устранения последствий наводнений. В частности, самоуправления смогут покупать насосы небольшой мощности и генераторы для помощи социально уязвимым домохозяйствам.
Из общего объема финансирования 35,5 миллиона евро предусмотрены на проекты развития инфраструктуры, а 4,5 миллиона евро - на приобретение оборудования и технологий. Поддержка сможет покрыть до 85% общих допустимых расходов проекта, а для самоуправлений восточного приграничья - до 90%.
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Заявки смогут подавать самоуправления, реализующие проекты в городах и поселках. Они смогут сотрудничать с другими самоуправлениями, муниципальными предприятиями или предприятиями с государственным либо муниципальным и частным участием. Максимальный срок реализации проектов составит 60 месяцев.
На подачу заявок отведут не менее трех месяцев после объявления конкурса. Компания Vides investīciju fonds объявит его в течение десяти рабочих дней после вступления правил Кабинета министров в силу. Поддержка будет предоставляться в рамках Инструмента аукционов квот на выбросы.
Дополнительная информация и рекомендации по подготовке заявок появятся на сайте Vides investīciju fonds в день объявления конкурса.