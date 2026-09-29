Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
Последний день сентября порадует приятной погодой
В ночь на среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди и образуется туман, прогнозируют синоптики.
Небо будет преимущественно затянуто облаками, ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха понизится до +8...+13 градусов. В течение дня во многих регионах из-за облаков выглянет солнце, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. При сохранении слабого ветра температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов.
В Риге в последний день сентября будет облачно, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит +13 градусов ночью и до +18 градусов во второй половине дня.