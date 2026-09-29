Дизель в Латвии установил новый рекорд - цена превысила 2,23 евро за литр
Дизель в Латвии установил новый ценовой рекорд, который не порадует автовладельцев, - на одной из рижских АЗС литр уже стоит 2,234 евро. Когда же, наконец, цены пойдут вниз?
На заправочной станции Circle K на улице Краста в Риге цена на дизельное топливо достигла 2,234 евро за литр, что является новым рекордом, в свою очередь, цена на бензин 95-й марки достигла 2,074 евро за литр. По данным агентства LETA, предыдущий рекорд цены на дизельное топливо на заправке Circle K на улице Краста был достигнут 10 апреля этого года, когда она составляла 2,144 евро за литр. В свою очередь, рекорд цены на бензин 95-й марки был достигнут 17 июня 2022 года, когда она составляла 2,134 евро за литр.
Руководитель по маркетингу Viada Baltija Каспарс Тупиньш сообщил агентству LETA, что в сети заправочных станций Viada на большинстве станций цены на топливо схожи. В настоящее время бензин 95-й марки стоит 2,057 евро за литр до скидок, а дизельное топливо - 2,217 евро за литр до скидок. Он добавил, что на отдельных АЗС цены могут незначительно отличаться в зависимости от конкретной станции и ее местоположения.
24 сентября этого года депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают еще большее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение ставки акцизного налога на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года.
Ожидается, что после этого розничная цена на дизельное топливо и бензин снизится на восемь центов за литр, если торговцы топливом в полном объеме перенесут снижение налога на цену топлива.
Ранее сообщалось, что после решения Латвии временно снизить акцизы на дизельное топливо и бензин из-за рекордно высоких цен, министр финансов Литвы Тауримас Валис выразил сомнения в пользе такого шага, отметив, что для Литвы он обошелся бы слишком дорого.