Дизель в Латвии установил новый рекорд - цена превысила 2,23 евро за литр

На заправочной станции Circle K на улице Краста в Риге цена на дизельное топливо достигла 2,234 евро за литр, что является новым рекордом, в свою очередь, цена на бензин 95-й марки достигла 2,074 евро за литр. По данным агентства LETA, предыдущий рекорд цены на дизельное топливо на заправке Circle K на улице Краста был достигнут 10 апреля этого года, когда она составляла 2,144 евро за литр. В свою очередь, рекорд цены на бензин 95-й марки был достигнут 17 июня 2022 года, когда она составляла 2,134 евро за литр.