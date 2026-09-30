Правительство Латвии нашло 600 000 евро, чтобы продолжить обучать украинцев латышскому языку
Правительство поддержало продолжение курсов латышского языка для жителей Украины. На программу предусмотрено до 607 288 евро. Планируется, что в ней смогут участвовать до 515 человек, получивших в Латвии статус временной защиты, сообщило Министерство образования и науки.
Обучение организует Агентство латышского языка. Курсы будут доступны для уровней от A1 до C1 и продлятся 160 часов для каждого участника. По завершении всем участникам необходимо будет сдать экзамен на знание государственного языка.
По словам министра образования и науки Илзе Индриксоне, знание латышского языка помогает жителям Украины участвовать в общественной жизни, учиться и находить работу. Программа также станет одним из шагов к созданию единой системы обучения взрослых государственному языку.
Курсы послужат пилотным проектом для этой системы. Данные об учащихся и организациях, проводящих обучение, начнут учитывать на платформе управления навыками взрослых STARS. Также планируется проверить обмен данными и применение единых требований к качеству программ, финансируемых государством. За качеством обучения будет следить Государственная служба качества образования.
Набор групп и начало занятий запланированы на 2026 год. Поскольку полный курс вместе с экзаменом занимает несколько месяцев, обучение продолжится и в 2027 году.
Ранее Otkrito.lv писал о том, чот у латышского языка появятся новые возможности: правительство одобрило особый план.