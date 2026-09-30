На пенсию в 63 года: сколько денег потеряют жители Латвии, если перестанут работать раньше
Уйти с работы и начать получать пенсию раньше установленного возраста в Латвии возможно. Однако у такого решения есть условия, о которых лучше узнать до подачи заявления: некоторые последствия сохранятся и тогда, когда наступит обычный пенсионный возраст.
Кто может выйти на пенсию раньше
В 2026 году общий пенсионный возраст в Латвии составляет 65 лет. Для обычной пенсии по возрасту необходимо не менее 20 лет страхового стажа. Досрочную пенсию можно запросить уже в 63 года, но требования к стажу строже: нужно как минимум 30 лет.
Сколько будут платить до 65 лет
Закон устанавливает конкретное ограничение: до достижения общего пенсионного возраста выплачивают 50% положенной пенсии. Это половина суммы, которую для человека рассчитали при оформлении, а не половина зарплаты или средней пенсии по стране.
Если назначенная пенсия составляет 400 евро, до 65 лет будут выплачивать 200 евро в месяц, при пенсии 800 евро - 400 евро.
После 65 лет половину больше не удерживают, но есть нюанс
При достижении 65 лет ограничение в 50% снимается. Человеку начинают выплачивать полный размер уже назначенной пенсии с учетом произошедших изменений, например индексации. Невыплаченную ранее половину за предыдущие месяцы не возвращают: закон предусматривает именно уменьшенную выплату за этот период.
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При этом Государственное агентство социального страхования подчеркивает - пенсия досрочно назначается пожизненно. В 65 лет ее не рассчитывают заново так, словно человек впервые обратился за пенсией только сейчас. Это не означает, что сумма навсегда останется неизменной - индексация и предусмотренные законом перерасчеты сохраняются.
Почему разница может сохраниться на всю жизнь
Размер пенсии зависит от накопленного пенсионного капитала и расчетного периода его выплаты. При более раннем оформлении капитал распределяется на более длительный срок. Если же человек продолжает работать и платить социальные взносы, к более поздней дате у него может накопиться и больший капитал. Поэтому единого процента потерь для всех нет.
По официальной таблице на 2026 год расчетный период для 63-летнего человека составляет 19,22 года, для 65-летнего - 17,76 года. Если условно взять одинаковый учитываемый капитал в 120 000 евро, расчет даст:
- при назначении в 63 года - около 520 евро в месяц, из которых до 65 лет выплачивается около 260 евро;
- при назначении в 65 лет - около 563 евро в месяц.
Разница в назначенной сумме составляет примерно 43 евро, или 7,6%. Это иллюстрация влияния возраста, а не универсальная потеря и не прогноз на 2028 год. Здесь сравниваются два возраста по таблице одного года, без дополнительных взносов, изменения капитала и индексации. Индивидуальный результат будет другим.
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Можно ли подрабатывать и получать досрочную пенсию
До 65 лет совмещать обычную работу по найму с выплатой досрочной пенсии нельзя. Если получатель становится работником или самозанятым, подлежащим обязательному социальному страхованию, выплату на этот период прекращают. Неполный рабочий день сам по себе не отменяет ограничения. После 65 лет можно одновременно работать и получать пенсию в полном размере.
Есть и другое последствие. По разъяснению агентства, после назначения досрочной пенсии человек теряет возможность выбрать пособие по безработице при потере работы или пенсию по инвалидности при установлении инвалидности. Поэтому оформлять досрочную пенсию сразу после увольнения, не сравнив доступные варианты поддержки, может оказаться невыгодно.
Некоторым жителям доступны другие основания для раннего выхода
Общую досрочную пенсию с 63 лет следует отличать от пенсии на льготных условиях. Например, право выйти на пенсию на пять лет раньше предусмотрено для некоторых родителей и опекунов, которые воспитывали пять и более детей или ребенка с инвалидностью. Для этого необходимы как минимум 25 лет страхового стажа и выполнение установленных законом требований к продолжительности ухода. Отдельные основания есть и у других категорий жителей.
Ограничение выплаты до 50% относится именно к общей досрочной пенсии. Поэтому перед оформлением стоит проверить, нет ли права на более выгодный льготный вариант.
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Что выяснить перед подачей заявления
До оформления стоит обратиться в Государственное агентство социального страхования и уточнить учтенный стаж, предполагаемый размер пенсии и последствия выбранной даты выхода. Особенно важно проверить документы о работе до 1996 года: для подтверждения таких периодов могут понадобиться трудовая книжка и архивные справки. Заявление можно подать через Latvija.gov.lv, лично или с защищенной электронной подписью.