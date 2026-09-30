На пенсию в 63 года: сколько денег потеряют жители Латвии, если перестанут работать раньше

Общую досрочную пенсию с 63 лет следует отличать от пенсии на льготных условиях. Например, право выйти на пенсию на пять лет раньше предусмотрено для некоторых родителей и опекунов, которые воспитывали пять и более детей или ребенка с инвалидностью. Для этого необходимы как минимум 25 лет страхового стажа и выполнение установленных законом требований к продолжительности ухода. Отдельные основания есть и у других категорий жителей.