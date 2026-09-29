По всей Латвии объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве
Латвия объявила чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за последствий затяжных дождей и наводнений. Фермеры столкнулись с потерями урожая, задержкой уборки и угрозой проблем уже со следующим сезоном.
Режим будет действовать до 10 января 2027 года. Соответствующее распоряжение во вторник утвердил Кабинет министров. Ответственным за координацию действий во время чрезвычайной ситуации назначено Министерство земледелия. Оно должно собрать информацию о территориях и хозяйствах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий в 2026 году, а также оценить нанесенный им ущерб. Отдельно будет проведена оценка потерь сельскохозяйственной отрасли.
Цель решения - уменьшить последствия продолжительных и интенсивных осадков, которые наблюдались летом и в начале осени, а также вызванного ими переувлажнения почвы. Кроме того, власти хотят обеспечить юридические механизмы для ситуаций, когда из-за плохой погоды фермеры не могут полноценно провести уборку урожая и другие сезонные работы.
В Министерстве земледелия отмечают, что влияние неблагоприятной погоды на сельское хозяйство в разных регионах Латвии было неодинаковым. Особенно серьезные последствия зафиксированы в западной части страны, прежде всего в Курземе. Однако в конце лета и начале осени обильные осадки наблюдались практически по всей территории Латвии.
Данные о засухе и влажности, гидрологические показатели и фактические наблюдения свидетельствуют, что в отдельных районах неблагоприятные условия складывались постепенно. Новые осадки выпадали на уже переувлажненную почву, в результате чего проблемы накапливались.
В Министерстве подчеркивают, что сельское хозяйство Латвии сталкивается с неблагоприятными погодными условиями уже несколько лет подряд. В 2025 году из-за последствий продолжительных дождей и наводнений чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве также была объявлена на всей территории страны.
Из-за этих проблем фермерские хозяйства теряют доходы, а их способность выполнять финансовые и договорные обязательства может ухудшиться. В частности, речь идет о договорах на поставку произведенной сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, увеличивает юридические и финансовые риски и может поставить под угрозу экономическую стабильность пострадавших хозяйств и их дальнейшую работу. В Министерстве земледелия отмечают, что в 2026 году вновь проявляются риски, выявленные еще в 2025 году. Их повторное воздействие усиливает накопительный эффект и создает дополнительную нагрузку на финансовое положение латвийских фермеров.