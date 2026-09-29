По всей Латвии объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве

Из-за этих проблем фермерские хозяйства теряют доходы, а их способность выполнять финансовые и договорные обязательства может ухудшиться. В частности, речь идет о договорах на поставку произведенной сельскохозяйственной продукции. Это, в свою очередь, увеличивает юридические и финансовые риски и может поставить под угрозу экономическую стабильность пострадавших хозяйств и их дальнейшую работу. В Министерстве земледелия отмечают, что в 2026 году вновь проявляются риски, выявленные еще в 2025 году. Их повторное воздействие усиливает накопительный эффект и создает дополнительную нагрузку на финансовое положение латвийских фермеров.