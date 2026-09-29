Знакомился с девочками через Snapchat и WhatsApp - мужчину подозревают в 20 сексуальных преступлениях

25 сентября 2026 года Государственная полиция передала уголовный процесс в прокуратуру и предложила привлечь мужчину к уголовной ответственности за 20 преступлений. Среди них два особо тяжких, 15 тяжких и три менее тяжких преступления. Мужчину предлагают обвинить по статьям Уголовного закона, касающимся использования лиц младше 16 лет для изготовления материалов порнографического характера, вовлечения несовершеннолетних в изготовление таких материалов, развращения малолетних и лиц младше 16 лет, склонения лиц младше 16 лет к сексуальным действиям, а также оборота материалов, содержащих детскую порнографию.