Знакомился с девочками через Snapchat и WhatsApp - мужчину подозревают в 20 сексуальных преступлениях
Полиция Латвии передала прокуратуре дело мужчины, которого подозревают в 20 сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. Самым младшим потерпевшим, по данным следствия, было восемь лет.
Подозреваемым является ранее судимый мужчина, который через приложения для общения вступал в контакт с незнакомыми ему девочками, склонял их к развратным действиям, предлагал создавать материалы порнографического характера и участвовать в действиях сексуального характера. По данным следствия, преступления совершались с августа 2024 года по февраль 2026 года.
Уголовный процесс был начат 6 октября 2025 года после обращения женщины в полицию. Она сообщила, что в приложении Snapchat совершеннолетний человек пишет ее девятилетней дочери на сексуальные темы и просит девочку прислать фотографии половых органов.
В ходе расследования полиция установила, что к преступлениям может быть причастен мужчина 1984 года рождения. 26 февраля 2026 года его задержали. Ранее мужчина уже был судим за оборот детской порнографии. В качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражу. При проверке носителей информации, изъятых у задержанного, полиция обнаружила сведения о других несовершеннолетних потерпевших.
По данным следствия, мужчина через Snapchat и WhatsApp начинал переписку с несовершеннолетними девочками, обсуждал с ними сексуальные темы, просил фотографировать и снимать обнаженное тело, а затем отправлять ему эти материалы. В одном случае, по версии полиции, он во время переписки склонял девочку к встрече для совершения сексуальных действий.
Всего в рамках уголовного процесса получены сведения о 14 несовершеннолетних потерпевших. На момент предполагаемых преступлений им было от 8 до 16 лет. На носителях информации, изъятых у подозреваемого, полиция обнаружила 32 файла, содержащих детскую порнографию.
25 сентября 2026 года Государственная полиция передала уголовный процесс в прокуратуру и предложила привлечь мужчину к уголовной ответственности за 20 преступлений. Среди них два особо тяжких, 15 тяжких и три менее тяжких преступления. Мужчину предлагают обвинить по статьям Уголовного закона, касающимся использования лиц младше 16 лет для изготовления материалов порнографического характера, вовлечения несовершеннолетних в изготовление таких материалов, развращения малолетних и лиц младше 16 лет, склонения лиц младше 16 лет к сексуальным действиям, а также оборота материалов, содержащих детскую порнографию.
Читайте продолжение после рекламы
За наиболее тяжкое из указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет. При этом на данном этапе речь идет о подозрениях и предложении полиции предъявить обвинение. Окончательное решение о виновности человека принимает суд.