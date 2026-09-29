В Риге зафиксировали ухудшение качества воздуха: что важно знать жителям

Повышенное загрязнение воздуха сильнее всего может повлиять на чувствительные группы населения - детей, пожилых людей, людей с астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В периоды плохого качества воздуха им рекомендуется следить за самочувствием и по возможности избегать длительных и интенсивных физических нагрузок на улице, особенно в местах с оживленным движением.