В Риге зафиксировали ухудшение качества воздуха: что важно знать жителям
С наступлением осени и изменением погодных условий в Риге наблюдается ухудшение качества воздуха. В отдельные периоды повысилась концентрация диоксида азота (NO₂), а прогнозы Riga airTEXT на ближайшие дни также указывают на плохое качество воздуха в нескольких районах столицы.
Повышенное загрязнение воздуха сильнее всего может повлиять на чувствительные группы населения - детей, пожилых людей, людей с астмой и другими хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В периоды плохого качества воздуха им рекомендуется следить за самочувствием и по возможности избегать длительных и интенсивных физических нагрузок на улице, особенно в местах с оживленным движением.
Осенью качество воздуха в городе может ухудшаться из-за совокупности нескольких факторов. При снижении температуры воздуха чаще возникают температурные инверсии, во время которых загрязняющие вещества хуже рассеиваются и накапливаются в приземном слое воздуха. С началом отопительного сезона увеличиваются и выбросы от отопления зданий, что может повышать концентрацию мелкодисперсных частиц, в том числе PM₂.₅.
Накоплению загрязняющих веществ также способствуют безветрие и продолжительные стабильные погодные условия. На концентрацию диоксида азота в городе существенно влияют выбросы автотранспорта, причем их воздействие становится более заметным в периоды, когда воздухообмен затруднен.
Следить за прогнозами качества воздуха в Риге можно в системе Riga airTEXT. Там доступна информация о прогнозируемой концентрации NO₂, PM₁₀, PM₂.₅ и озона (O₃). Система составляет прогноз качества воздуха на ближайшие три дня и позволяет заранее заметить периоды, когда возможно его ухудшение.
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Рижское самоуправление призывает жителей, особенно представителей чувствительных групп, в ближайшие дни следить за прогнозами качества воздуха и с учетом ситуации планировать длительные или интенсивные занятия на открытом воздухе.