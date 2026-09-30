В латвийских магазинах полно покупателей, но скоро все может измениться
В августе оборот розничной торговли вырос в Латвии на 3,5%. Быстрее всего увеличились продажи в интернете – на 15,3%. Однако рост цен на энергоносители может замедлить потребление, особенно в начале следующего года. Так считает экономист Дайнис Гашпуйтис.
Продажи продовольственных товаров выросли на 2,3%, непродовольственных товаров без учета топлива – на 3,9%, автомобильного топлива – на 4,3%. Помимо интернет-торговли, заметнее всего увеличились продажи фармацевтических и медицинских товаров (+8,1%), а также оборудования для информационных и коммуникационных технологий (+6,7%).
По мнению экономиста, хотя темп роста розничной торговли по сравнению с июлем сократился вдвое, увеличение на 3,5% остается хорошим результатом. Набранный темп позволяет ожидать дальнейшего роста продаж в ближайшие месяцы. Вместе с тем его будет сдерживать подорожание энергоносителей.
"Насколько сильно цены на энергию повлияют зимой на покупательную способность и настроения жителей, пока трудно прогнозировать: многое будет зависеть от динамики цен, погоды и других факторов. Ожидается, что рост потребления замедлится, наиболее заметно – в начале следующего года", - отмечает Гашпуйтис.
Он при этом полагает, что во многих странах Европы, в том числе в Латвии, сдержанные настроения потребителей пока расходятся с их относительно активными покупками. Поэтому даже с учетом предстоящих трудностей розничная торговля может сохранить небольшой рост.