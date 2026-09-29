В районе Вентспилса борются с масштабным нефтяным загрязнением - на помощь призывают волонтеров

Чтобы быстрее ликвидировать загрязнение, организаторы просят о помощи волонтеров. При этом не обязательно брать на себя обязательство работать на протяжении всего периода ликвидации последствий - помочь можно даже всего один день. Перед поездкой на побережье добровольцам необходимо обязательно зарегистрироваться, заполнив анкету. После этого им сообщат место и время работы, а также требования безопасности.