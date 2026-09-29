В районе Вентспилса борются с масштабным нефтяным загрязнением - на помощь призывают волонтеров
На побережье Балтийского моря в районе Вентспилса продолжается борьба с масштабным загрязнением нефтепродуктами. Загрязненные вещества вынесло на берег примерно на 30-километровом участке побережья от Ужавы до Лиепене. Для ликвидации последствий теперь ищут и добровольцев.
Загрязнение на побережье обнаружили в минувшие выходные, а в понедельник начались работы по его сбору. Большую часть работы приходится выполнять вручную - нефтепродукты собирают лопатами и складывают в мешки. Заместитель директора Коммунального управления Вентспилса Эдгарс Пуриньш рассказал 360TV Ziņas, что не припоминает, чтобы когда-либо видел на берегу такое количество вынесенных нефтепродуктов.
Государственная служба окружающей среды (VVD) допускает, что на берег могло вынести тяжелый нефтепродукт - мазут. Были взяты образцы, анализ которых должен помочь установить происхождение вещества и примерно определить, как давно оно оказалось в море. Пока неизвестно, откуда взялось загрязнение. VVD проверила данные о движении судов за предыдущие 60 часов, однако танкеры в это время вдоль побережья не проходили.
Поэтому рассматривается и версия о том, что загрязнение попало в море раньше и только сейчас из-за ветра и течений оказалось на берегу. Ситуацию в море также проверил патрульный корабль Военно-морских сил Национальных вооруженных сил, а территорию обследовали с помощью дрона. Полученная информация сейчас анализируется.
Чтобы быстрее ликвидировать загрязнение, организаторы просят о помощи волонтеров. При этом не обязательно брать на себя обязательство работать на протяжении всего периода ликвидации последствий - помочь можно даже всего один день. Перед поездкой на побережье добровольцам необходимо обязательно зарегистрироваться, заполнив анкету. После этого им сообщат место и время работы, а также требования безопасности.
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Остальных жителей пока призывают не посещать загрязненный участок побережья. Контакт с нефтепродуктами может быть опасен для здоровья, а также испортить одежду и обувь. Если VVD удастся установить источник загрязнения и виновного, ему может грозить не только штраф, но и обязанность покрыть расходы на ликвидацию последствий загрязнения.