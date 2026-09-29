Шторм затопил свадебную площадку и отрезал пару от гостей - родных и друзей заменили 400 незнакомцев
Джейден Синк и Кимберли Лапрад мечтали пожениться на побережье Северной Каролины. Но за несколько часов до торжества шторм размыл дорогу на остров Хаттерас, затопил площадку и оставил пару без родных и большинства приглашенных. Перенести свадьбу молодожены не могли: они уже потратили на нее 30 тысяч долларов. Тогда на помощь пришли двое друзей, местный кемпинг и сотни незнакомцев.
Джейдену и Кимберли хотелось провести свадебный день на Внешних отмелях. Кимберли бывала там в детстве и давно мечтала о свадьбе на пляже. Пара готовилась к торжеству целый год и собиралась отметить его 25 сентября в арендованном доме в городке Уэйвс, сообщает People.
Когда владельцы жилья предупредили о приближении сильного шторма, молодожены вместе с двумя друзьями отправились на остров раньше. Они добрались до Хаттераса около четырех утра. Примерно через час дорогу Route 12 размыло, и остров оказался отрезан от материка. Родные и остальные гости не могли доехать до пары, а погодные условия мешали даже полиции попасть на остров.
Шторм затопил задний двор арендованного дома, где должна была пройти церемония. Потраченные на свадьбу деньги вернуть не удалось, а оплатить новое торжество пара не могла. Джейден вложил в этот день все, что смог накопить, чтобы исполнить мечту Кимберли о свадьбе у моря.
Двое друзей, которые добрались до Хаттераса вместе с молодоженами, не стали ждать, пока непогода утихнет. Алексии Уиллс и Брэндону Робинсону удалось найти новую площадку, договориться о макияже, десертах и еде. Местный кемпинг бесплатно предложил провести церемонию на своей территории.
Свадьбу перенесли на день, на субботу, 26 сентября. Друзья опубликовали приглашение для всех, кто тоже оказался на острове из-за шторма. Откликнулись местные жители и другие путешественники. В итоге на церемонию и праздник пришли более 400 человек. Управляющая кемпингом провела церемонию, а местные предприниматели помогли с едой и другими угощениями.
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Кимберли признавалась, что все пошло совсем не по плану, но была благодарна Джейдену за то, что он сделал ради ее мечты. Свадьба получилась не такой, какой пара представляла ее изначально, зато рядом оказались сотни людей, готовых поддержать незнакомцев в трудный момент.
После праздника молодожены решили собрать деньги в знак благодарности острову и его жителям. Их свадебный день начался с затопленной площадки и закрытой дороги, а закончился церемонией, на которую пришли сотни людей, прежде не знавших ни Джейдена, ни Кимберли.