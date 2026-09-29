Шторм затопил свадебную площадку и отрезал пару от гостей - родных и друзей заменили 400 незнакомцев

Кимберли признавалась, что все пошло совсем не по плану, но была благодарна Джейдену за то, что он сделал ради ее мечты. Свадьба получилась не такой, какой пара представляла ее изначально, зато рядом оказались сотни людей, готовых поддержать незнакомцев в трудный момент.